Freizeit Schmidmühlen

18.06.2017

2

0 18.06.2017

Dass der SV Schmidmühlen nicht nur Fußball bedeutet, sondern auch für Mädchen etwas bietet, zeigte sich dieser Tage erneut. Der bestens organisierte Zumba-Kurs fand zum letzten Mal vor der Sommerpause statt. Der zusätzliche Tanzkurs von Jennifer Baumgart, der mit Unterstützung ihrer Schwester Sellyne erstmals angeboten wurde, war ebenfalls ausgezeichnet besucht.

Hintergrund Mädchen zwischen 5 und 12 Jahren wird beim SV Schmidmühlen eine besondere Auswahl angeboten. Fußballinteressierte können bei Claudia Schöpper am Sportgelände teilnehmen (dienstags ab 17 Uhr). Diejenigen Mädchen, die am Ballsport kein so großes Interesse haben, können an Tanzkursen teilnehmen. Zumba gibt es wieder ab Herbst, der neu begonnene Hip-Hop-Tanzkurs läuft nach den Ferien wieder an (Freitag, 16 Uhr).(fop)

Insgesamt haben rund 25 Kinder die Turnhalle genutzt. Sie wird von der Gemeinde für diese Trainingseinheiten gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Dadurch ist es dem Verein auch möglich, in den kommenden Wochen dieses Angebot speziell für diesen Personenkreis weiterhin kostenlos anzubieten.Nötig ist aus versicherungstechnischen Gründen eine Gastmitgliedschaft im Sportverein, die für diese Altersgruppe bei 10 Euro pro Jahr liegt. Sollte ein Elternteil bereits beim SV Mitglied sein, verringert sich dieser Betrag sogar auf 5 Euro pro Jahr. Am Freitag, 23. Juni, findet ab 16 Uhr der nächste Kurstag statt. Neuankömmlinge sind immer willkommen, da die Übungselemente nicht aufeinander aufbauen. Einfach mal in der Schulturnhalle vorbeischauen.