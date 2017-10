Freizeit Schmidmühlen

Lange haben die Kinder aus der Nachwuchsgruppe der Blaskapelle St. Ägidius darauf gewartet, um ihr Packerl für eine Übernachtung im Probenheim zu schnüren. Wie Betreuerin Katrin Fischer informierte, ist es für die Kinder alle Jahre ein Erlebnis, im großen Probenraum zu campieren. Mit dabei waren auch Kinder aus der Flötengruppe. Für sie war es leider zu kurz, denn sie wurden bereits am Abend oft gegen ihren Willen von den Eltern abgeholt. Zum großen Thema gehörten Hollywood und Filmstars, Basteln und Austoben in der Turnhalle und das gemeinsame Kochen - typisch amerikanisch mit Hotdog und Burger. Dann gab es noch eine Schnitzeljagd, Kennenlernspiele, die Sing-Stars und die Verleihung der goldenen Gitarre und Mikrofone. Es war ein kurzweiliger Abend für die Mädchen und Buben mit viel Spaß und Freude. Am nächsten Morgen war man noch zum Frühstück beisammen, ehe es nach Hause ging. Bild: bö