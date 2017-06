Freizeit Schmidmühlen

13.06.2017

Die Vilstalschützen Emhof haben ihre Vereinsmeister gekürt. Beim Wettbewerb stand nicht nur der Sport im Vordergrund. Auch das Vereinsleben wurde gefestigt.

Vereinsmeister 2017 Luftpistole



Junioren B männlich: Maurice Simon 498 R. Junioren A männlich: Fabian Simon 479 R. Schützenklasse: Harald Scheuerer 498 R. Damenklasse: Manuela Scheuerer 515 R. Altersklasse: Rudi Werner 506 R. Senioren: Hermann Höfle 509 R. Senioren A / B aufgelegt: Michael Sollfrank 591 R.



Luftgewehr



Junioren B weiblich: Lea Sollfrank 513 R. Schützenklasse: Harald Scheuerer 508 R. Senioren A: Alfred Humme 592 R. Senioren B: Theo Hummel: 586 R.

Emhof. Zum Vereinsabend, bei dem die Meister geehrt wurden, hieß Schützenmeister Theo Hummel zahlreiche Aktive sowie 3. Bürgermeister Martin Bauer willkommen. Emhof zählt zu den rührigen und erfolgreichen Schützenvereinen im Schützengau Burglengenfeld. Bei Wettkämpfen sind die Aktiven eine feste Größe.Besonders erfolgreich sind die Vilstalschützen in der Disziplin Luftpistole. Bei den Rundenwettkämpfen warteten sie mit teils sehr guten Ergebnissen auf. Der Verein hat die Zeichen der Zeit erkannt und trägt mit dem Aufgelegt-Schießen in der Seniorenklasse dem demografischen Wandel Rechnung.Mit 18 Schützen waren die Vilstalschützen bei der Gaumeisterschaft am Start. Einige Aktive kamen auf das Treppchen: Helmut Werner (Luftpistole Altersklasse; 350 Ringe) wurde ebenso Zweiter wie Alfred Hummel (Seniorenklasse A/297), die erste Mannschaft Seniorenklasse A und Theo Hummel (Seniorenklasse B/C mit 294 Ringen). Einen ersten Rang belegte Fabian Simon (Kleinkaliber Sportpistole 22/400 Ringe). Sieben Starter aus Emhof waren bei der Landesmeisterschaft am Schießstand in Pfreimd. Landesmeister wurde Fabian Simon (Kleinkaliber Sportpistole 22) mit 454 Ringen.Bei den Rundenwettkämpfen wurde die Luftpistolenmannschaft Sechster, das Breitensportteam Zweiter und die Seniorenmannschaft (aufgelegt) Vierter. Schützenmeister Theo Hummel zog eine positive Bilanz und dankte besonders Sportleiter Fabian Simon. 3. Bürgermeister Martin Bauer gratulierte ebenfalls den erfolgreichen Aktiven.