Freizeit Schmidmühlen

06.06.2017

Mit einem Kommersabend feierten die Vilstalschützen Emhof ihr 60-jähriges Gründungsjubiläum. Dabei wurden verdiente Mitglieder geehrt.

18 Jahre an der Spitze

Ein Gründungsmitglied

Geehrte Mitglieder Eine ganze Reihe von Mitgliedern stand zum Jubiläum zur Ehrung an:



25 Jahre aktiv: Barbara Schönfeld, Markus Frimberger, Daniel Hofbauer, Elli Meisinger, Helmut Schönfeld, Bianca Meisinger, Thomas Beer, Timo Meisinger, Julia Zach, Christian Weigert, Heidi Brenner, Mathias Meisinger, Andreas Meisinger, Herbert Michl, Evelyne Michl, Manuela Scheuerer.



25 Jahre passiv: Robert Werner, Anneliese Werner, Michael Manglberger, Christian Allgeier.



40 Jahre aktiv: Alfons Beer jun., Karl Beer jun., Johann Beer, Gisela Kellermeier, Ingrid Meisinger, Johann Werler.



40 Jahre passiv: Karl Manglberger, Johann Fischer, Gerhard Kellermeier.



50 Jahre aktiv: Rudolf Beer, Elfriede Donhauser, Michael Kraus, Otto Meisinger, Josef Pritschet, Barbara Werner.



50 Jahre passiv: Helmut Schober.



60 Jahre aktiv: Rupert Auer (Gründungsmitglied), Zita Beer, Baptist Fischer (Gründungsmitglied), Josef Schaller (Gründungsmitglied). (pop)

Emhof. Schützenmeister Theo Hummel gab nach der Begrüßung einen kurzen Rückblick auf das 60-jährige Bestehen. Der Verein wurde am 15. Dezember 1956 im alten Gasthaus Kellermeier unter dem Namen "Die Vilstaler" ins Leben gerufen. Das Gründungsprotokoll wurde damals von 19 Mitgliedern unterzeichnet. Am 1. Januar 1957 wurden bereits 49 Mitglieder an den Oberpfälzer Schützenbund (OSB) gemeldet. Von Anfang an gehörte die SG Emhof dem Schützengau Burglengenfeld an - das ist auch heute noch so.Von 1957 bis 1964 prägte Schützenmeister Johann Mühlhofer das Bild des Vereins. 1965 wurde er zum Ehrenschützenmeister ernannt. 1966 wurde die neue Vereinsfahne geweiht. Die Nachfolge Mühlhofers trat Josef Werner an, der die Geschicke des Vereins 1965/66 sowie von 1969 bis 1976 leitete. Auch er wurde 1977 zum Ehrenschützenmeister ernannt.In den Anfangsjahren wurden die Schießabende im alten Gasthaus Kellermeier abgehalten. Anfangs konnte nur auf zwei Ständen geschossen werden, die von der Küche in den Flur führten. In den ersten Jahrzehnten waren weniger sportliche Vergleiche und offizielle Meisterschaften angesagt, eher ging es um Preis- und Gesellschaftsschießen.Im Vordergrund stand die Pflege der Kameradschaft und der Geselligkeit. So ist es auch heute noch, wie Schützenmeister Theo Hummel zufrieden feststellte. Mehr als Siege zählten innere Werte im Verein. Bis jetzt standen sieben Schützenmeister an der Spitze. Allein Barbara Schönfeld, aktuell Jugendleiterin, trug schon 18 Jahre die Verantwortung. Mit dem Bezug des neuen Heims, dem Eröffnungsschießen und der Weihe wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. An diese Worte knüpfte auch OSB-Präsident Franz Brunner an als er sagte: "Ihr habt Geschichte geschrieben in diesen 60 Jahren in der Gemeinde, im Schützengau Burglengenfeld und im OSB. Durch eure Aktivitäten im Schießsport und in der Brauchtumspflege seid ihr bekannt weit über die Grenzen des Schützengaus Burglengenfeld hinaus."Der Präsident blickte noch auf viele Aktivitäten der letzten zehn Jahre zurück, wobei ihm die 50-Jahr-Feier besonders intensiv in Erinnerung blieb. Brunner fuhr fort und betonte: "Bei unseren Vereinen geht es nicht um Gewinne für Einzelne, sondern um das gesellschaftliche Miteinander, die Kameradschaft, eine positive Entwicklung unserer Jugend und die Ausübung unseres Hobbys, des Schießsports. Dies wäre ohne die Hilfe unserer Ehrenamtlichen nicht möglich und nicht finanzierbar."Der OSB-Präsident dankte insbesondere den Mitgliedern, die zur Ehrung anstanden. Zusammen mit Gauschützenmeister Dirk Tamme und Bürgermeister Peter Braun, die ebenfalls in ihren Grußworten die Verdienste der Vilstalschützen würdigten, nahm er die Ehrungen vor. Ein besonderes Ereignis war an diesem Tag sicher die Ehrung von Gründungsmitglied Rupert Auer für 60-jährige Zugehörigkeit. Er nahm die Auszeichnung selbst entgegen.