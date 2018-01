Freizeit Schmidmühlen

Geschichts- beziehungsweise Quellenforschung ist wie Kriminalistik. Selbst bei akribischer Klein-Klein-Arbeit kommt man häufig nicht weiter. Mitunter hilft "Kommissar Zufall". So auch in Schmidmühlen.

Nach 107 Jahren taucht ein Stück Vereinsgeschichte wieder auf: das erste Schießbuch aus dem Jahr 1910, das als verschollen galt und schon längst abgehakt war. Gefunden wurde es nicht durch akribischer Recherche, sondern durch Zufall: bei einer Feuerwehrübung. Die Schmidmühlener Schützen können auf eine langjährige Geschichte zurückblicken, heuer sind es 125 Jahre. Zwar verweist die Chronik auf einen Feuerschützenverein von i 1870/71. Doch Belege gibt es dafür nicht. Zu viele Dokumente sind verloren gegangen.Das bislang älteste Dokument stammt von 1926 und ist eine Satzung des 1893 gegründeten Zimmerstutzenvereins. In diesem Dokument ist der Vereinszweck vermerkt: "Hebung der Schießfertigkeit durch den Gebrauch des Zimmerstutzen, Erweckung eines gesunden Sportgeistes im Schießen, Erziehung zur Vorsicht beim Umgang mit Waffen und Zusammenschluss von Angehörigen aller Kreise zur kameradschaftlichen Ausübung des Schießsports".Unterzeichnet wurde diese erste Satzung im Dezember 1926 von den wohl beiden Vorsitzenden Steinkirchner und Hecht sowie vom "derzeit verstärkten Ausschuss" Schreck, Espach, Koller, Bruckmüller, Hofmann, Dietz, Ludwig, Dirmeier, Schmid, Englert und Renghart. Die Aufnahmegebühr betrug damals zwei Mark, der Quartalsbeitrag 1,20 Mark. Mit dem Beitrag trat man der Kameradenhilfe des Landesverbandes (Oberpfälzer Zimmerstutzenverband) bei. Lange Zeit galt diese Satzung als ältestes Schriftstück, jetzt tauchte das erste Schießbuch von 1910 auf. Gefunden hat es die Feuerwehr. Als sie in einem leerstehenden Haus übte, fiel einem der Aktiven auf dem Spitzboden ein altes Schießbuch auf. Kommandant Jürgen Ehrnsberger gab es Schützenmeister Josef Popp.Der erste Eintrag stammt vom 28. November 1910, dem ersten dokumentierten Schießabend. Theateraufführungen machten den Kauf einer Vereinsfahne, die am 7. Juli 1901 geweiht wurde, möglich. Nach dem Ersten Weltkrieg brachten die Mitglieder 1920 das Vereinsleben wieder zur Blüte, 1923 war das Gauschießen des Schützengaues Amberg mit landwirtschaftlicher Ausstellung am Anger in Schmidmühlen. (Hintergrund)