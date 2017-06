Freizeit Schmidmühlen

08.06.2017

3

0 08.06.2017

(bjo) Groß war der Andrang beim Büchereifest der Pfarr- und Gemeindebücherei Schmidmühlen im Klostergarten. Damit verbunden war die Vorstellung von neuen Medien: 200 Bücher standen zur Verfügung und konnten auch gleich ausgeliehen werden. Besondere Aufmerksamkeit legte Büchereileiterin Gudrun Jeziorowski mit ihrem Team auf einen sorgfältig ausgewählten Neuzugang von Kinderbüchern. Jetzt sind für die vielen Antolin-Benutzer wieder neue Exemplare zum Bearbeiten vorhanden. Auch das Thema Regionalkrimi und Fantasy wurde erweitert, ebenso wie Thriller, Frauenroman und Historisches. Nicht nur in neuen Büchern konnten die Besucher blättern: Im Klostergarten wurden sie vom Bücherei-Team mit Kuchen, Torten und Bratwürsten versorgt. Anja Kreitmeier, Maria und Anna Holler erzählten den Kindern Geschichten mit dem Kamishibai, einem Papiertheater.

Gespannt lauschten die Zuhörer dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten und anderen Geschichten. Gleich an der Einfahrt zum Klostergarten gab es manchen Stau, denn dort war ein kleiner Flohmarkt aufgebaut, in dem nach Herzenslust gestöbert wurde. Der Dank von Gudrun Jeziorowski galt am Ende allen Helfern und Pfarrer Werner Sulzer, der für den Nachmittag den Garten öffnete.