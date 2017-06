Kultur Schmidmühlen

19.06.2017

Pilsheim. (bö) "Cappuccino zum Geburtstag - 45 Jahre Jurablaskapelle Pilsheim" heißt es für die Musiker um Vorsitzenden Josef Auer und Dirigent Michael Schäfer.

Tolle Verbindung

Eine Serenade

Für einen ersten hervorragenden Auftritt in Sachen konzertanter Blasmusik quer durch alle Musikgenres haben Blaskapelle und Bigband mit ihrem Jubiläumskonzert bereits im April gesorgt. Dass in all den Jahren viele musikalische Verbindungen geknüpft werden konnten, ist auch eine besondere Sache. Man sagt nicht umsonst "Musik verbindet".So ist mit der Zeit eine tolle Verbindung mit der Tanzband "Cappuccino" gewachsen, betonen die Verantwortlichen. Verschiedene gemeinsame Auftritte hat es schon gegeben. Sowohl die Mitglieder der Jurablaskapelle, als auch die Musiker um Sängerin Heidi Gügel-Wagner und Bandleader Max Loy von Cappuccino sind in vielen Bereichen ein Musikteam geworden. Was würde sich da besser anbieten, als einen Tanzabend mit der Band Cappuccino auf das Feierprogramm zu setzten. Am Samstag, 22. Juli, gastiert die gefragte Combo in der Pilsheimer Freizeithalle für einen Tanzabend.Vorverkaufsstellen für die Tickets sind das Schuhaus Wiendl in Schmidmühlen und die Schreierei Auer in Pilsheim (09474/209)Bereits eine Woche früher, am Freitag, 14. Juli, lädt die Jurablaskapelle zu einer Serenade ab 20 Uhr in die Freizeithalle ein. Etwas Besonderes ist heuer auch das Weinfest, bei dem über viele Jahre die Moser-Hias-Combo schon für Furore gesorgt hatte. Heute haben die Pilsheimer die Band Tschucki-Tschucki für Montag, 2. Oktober arrangiert. Doch zuerst heißt es einmal einen Tanzabend am Samstag, 22. Juli, mit Cappuccino zu genießen. Für das leibliche Wohl sorgen "Die Zwei vom Grill".