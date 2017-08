Kultur Schmidmühlen

04.08.2017

Mehrere Hundert Zuhörer genossen einen Sommertraum: Das fünfte Schlosskonzert der Blaskapelle Dietldorf im gräflichen Schlossgarten war nur einen Steinwurf weit vom Ufer der Vils entfernt.

Spontane Zusage

Freischütz zum Schluss

Dietldorf. Blaskapellenvorsitzender Maximilian Beer hieß neben den vielen Besuchern aus der Region auch eine ganze Reihe von Ehrengästen im Schlossgarten willkommen. Alles nur kurz - denn im Mittelpunkt stand die Musik. Dafür hatten die Dietldorfer lange akribisch geprobt und viel Zeit aufgewendet.Eine spontane Zusage bekamen die Dietldorfer Musiker von Christoph Graf von Spreti, der jetzt schon zusagte, dass es in drei Jahren zum 50-jährigen Bestehen der Blaskapelle Dietldorf ein 6. Sommerkonzert im Schlossgarten geben wird."Klassiker in Blasmusik" war das Motto des Abends. Dieses Thema hatten sich die Musiker ausgewählt, um ihren Gästen Klassiker der Musik - die freilich nicht alle aus dem Blasmusikgenre stammten - in den unterschiedlichsten Stilrichtungen mit und ohne Gesang zu präsentieren. So umschrieb Dirigent Volker Schmidt den Abend. Dass da freilich ein wenig mehr dahinter steckte, erfuhren die Konzertbesucher von Franziska Fischer und Tamy Singer mit ihrer punktgenauen und treffenden Moderation der Musikstücke. In das Konzertprogramm waren auch der Sängerbund 1862 aus Maxhütte unter der Leitung von Andreas Fischer und die Gesangssolistin Franziska Heger eingebunden. Mit ihrem "Hallelujah" von Leonhard Cohen nach einem Arrangement von Michael Brown brachte sie die Herzen zum Schmelzen. "Das hätte Pater Ray Kelly nicht besser machen können", war das Lob für die Sängerin zu diesem Klassiker. Ein musikalisches Feuerwerk brannte hoch über der Pfarrkirche St. Pankratius ab. Da wurden "Zarathustra" und "Time to Relax" kunstvoll miteinander verbandelt. Das Gute gegen das Böse traf beim "Krieg der Sterne" hoch über dem Dietldorfer Abendhimmel, begleitet von musikalischen Querschlägern aufeinander. Mit ihrer "Hym to the Sea" hinterlegten die Musiker den Kampf von Captain Ahab mit dem weißen Wal. Man huldigte den Kameraden auf See, wohl erinnernd an die legendären Sautrotregatta des vergangenen Jahres auf der Vils. Die Marsch-Trilogie der Neuen Welt war im Schlossgarten ebenso zu hören, wie die Südböhmische Polka, frei nach einem Arrangement von Franz Bummerl.Zum romantischen Schwelgen war mit dem Walzerstück "Bei Kerzenlicht" eingeladen und mit dem Stück "Musikanten mit Herz" hatte man sogar eine Rockpolka ausgesucht, deren Melodie vom braven Polkarhythmus mit rockigen Taktpassagen durchsetzt war.Ein zauberhaftes Medley mit Sätzen aus Swinging Safari, Dankeschön, Magic Trumpet, Spanish Eyes und African Beat war die Homage für das Sommerserenadenpublikum im wunderschön dekorierten Schlossgarten der gräflichen Familie von Spreti.Den Schlussakkord setzten dieses Mal die Musiker der Blaskapelle Dietldorf zusammen mit dem Sängerbund 1862 Maxhütte mit dem Jägerchor aus der Oper "Der Freischütz". Das dann noch einige Zugabe erklatscht wurden, brachte die Begeisterung des Publikums für die tolle Leistung der Dietldorfer Blaskapelle um Dirigent Volker Schmidt zum Ausdruck.