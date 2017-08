Als Aushängeschild auch für den Landkreis im Chiemgau

Kultur Schmidmühlen

10.08.2017

7

0 10.08.2017

Mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein hat nicht nur der Markt Schmidmühlen, sondern auch der Landkreis ein echtes Aushängeschild. Während woanders Trachtenvereine mehr oder weniger ums Überleben kämpfen, repräsentierten die Schmidmühlener im Chiemgau bei einem großen Trachtenfest das Amberg-Sulzbacher Land. Der Verein folgte der Einladung von Anton Hötzelsberger, um am 81. Gaufest des Chiemgau-Alpenverbandes teilzunehmen. 30 Trachtler waren dort zwei Tage dabei. Zunächst besuchten diese den Heimatabend der Daxenwinkler in Atzing, die ihr 120-jähriges Bestehen feierten. Tags darauf stand vormittags der Gottesdienst an mit rund 40 Fahnenabordnungen und knapp 22 000 Besuchern. Nachmittag ging der Festzug mit über 4300 Trachtlern, 18 Blaskapellen und 39 Festwägen über die Bühne, darunter das Schmidmühlener Mühlrad (Bild). Trotz enormer Hitze gefiel es allen. - Am Dienstag, 29. August, beteiligt sich der Verein von 15.30 bis 17 Uhr am Ferienprogramm. Der Nachmittag im Trachtenheim steht unter dem Motto "Dekoratives für den Garten". Es werden Laternen für den Garten zum Stellen oder Aufhängen gebastelt. Falls die Kinder möchten, dürfen sie noch einen Mini-Glückswächter für den Garten basteln. Dabei werden verschiedene Kreise oder Vierecke aus Hartschaum auf einen Stab gefädelt. Für den Mini-Glückswächter benötigen die Kinder (fünf bis zehn Jahre) einen langen, dünnen Stab aus Holz oder Metall. Für die Laterne können verschiedene Bänder, eine Kerze oder eine Lichterkette mitgebracht werden (alte Kleidung, da mit wetterfester Farbe gemalt wird). Kosten zehn Euro. Anmeldung bei Michaela Mehringer, 09474-95 11 19. Bild: pop