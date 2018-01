Kultur Schmidmühlen

22.01.2018

Ein weltmeisterlicher Gardeauftritt als Ansporn für Jogis Jungs, wenn das mal kein Zeichen ist. Der Showtanz der Prinzengarde wird in Schmidmühlen gefeiert, ebenso der Auftritt der Kinder- und der Jugendgarde und natürlich das Männerballett.

Einen starken Auftritt der Prinzengarde ganz in Schwarz-Rot-Gold erlebten die Schmidmühlener beim Komiteeball. Nicht nur das bekannte "Oho" war als Anfeuerung zu hören, sondern auch das Stullner "Schluck auf". Mit den Stullnern verbindet Schmidmühlner schon seit geraumer Zeit eine nette Faschingsfreundschaft.Mit ihrem pulsierenden Showtanz zu den besten Hits und Gesängen rund um Fußball haben die Gardemädels aus Schmidmühlen um ihre Kommandeuse Marion Bauer die besten Karten für das Endspiel bereits in der Tasche. Dass die Schmidmühlener auch im 51. Jahr ihres Bestehens des Faschingskomitees wieder einmal ihre Tabellenführung in Sachen Gaudi weiter gefestigt haben, zeigten ihre Kinder- die Jugend- und die Prinzengarde zusammen mit dem Männerballett mit ihren Tänzen. Für Kommandeuse Marion Bauer samt ihrem Team ist es immer eine besondere Herausforderung, nicht nur mit neuen Ideen aufzuwarten, sondern auch die passende Musik auszuwählen und zu einem mitreißenden Medley zusammenzuführen.Von einem in allen Belangen hervorragend aufgestellten Verein sprach Präsidiumsmitglied Manfred Enders vom Landesverband der Ostbayerischen Faschingsgesellschaften. "Ihr seid ein Qualitätsbegriff im Landesverband, ihr habt tollen Garden und ihr leistet eine bemerkenswerte Jugendarbeit in eurer Gemeinschaft."Wenn mehr als 30 große und kleine Gardemädels samt Hofstaat zu einem dreifach tosenden "Schmidmühlen Oho" zusammen mit dem Elferrat und den Prinzenpaaren Andreas II. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Lisa I. samt Kinderprinzenpaar Isabell I. und Marian I. mit ihrem Ehrenwalzer die heiße Phase des Faschingsgeschehens eintanzen, dann gehört der große Goldpokal eigentlich schon ihnen.Glimmer und Glanz beherrschte die Ballszene, traditionell in Rot und Weiß gehalten waren die Gardekostüme. Toll fanden die Ballbesucher den Auftritt der Kindergarde, bei dem die Eltern ein Stück mehr nervös waren als die Mädels. Betreut werden die Kleinen heuer von Kerstin Schaller und Iris Sandner.Für die Musik zum umjubelten Showtanz der Jugendgarde waren Trainerin Nadine Lindner und Betreuerin Claudia Lindner mit einem Medley rund und die Cowgirls fündig geworden. Und spät am Abend - also schon in der nachmitternächtlichen Verlängerungsphase - kamen noch die Ischias geplagten honorigen Herren des Männerballetts als "Old Rocks" auf die Showbühne. Sie brachten mit elektrisierenden Tanzschritten zur Roy Orbisons "Pretty Woman" und anderen Hits ihre Gehhilfen zum Glühen. Julia Lamecker und Marion Bauer haben es wieder einmal hervorragend verstanden, die Boys vom Elferrat so zu motivieren, dass ihnen die weiblichen Fans förmlich zu Füßen lagen, um eifrig Selfies zu schießen. Alle ernteten tosenden Applaus von den Ballbesuchern, die die Brezensalzer zwischen den Auftritten mit einem breitgefächerten Musikprogramm zum Tanzen aufs Parkett lockte.