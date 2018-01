Kultur Schmidmühlen

Was wäre der Jahreswechsel in Schmidmühlen ohne ein Konzert der Blaskapelle St. Ägidius? Dieses Geschenk gibt es auch diesmal wieder mit festlicher Musik zur Messe samt Kirchenchor, mit dem Bläserquintett und einem Weihnachtslieder-singen des Männergesangvereins Liederkranz.

Viel festliche Stimmung

Zum Zurücklehnen

Hintergrund Die Blaskapelle St. Ägidius wurde 1976 gegründet; 2016 hat sie ihr 40-jähriges Bestehen mit einer ganzen Reihe konzertanter Veranstaltungen gefeiert. Vorsitzender ist Richard Fischer, musikalischer Leiter Josef Lobenhofer. Der Nachwuchs probt jeden Freitag zwischen 19 und 20.15 Uhr, das große Orchester immer anschließend von 20.15 bis 22 Uhr. Wer ein Instrument erlernen oder seine Kenntnisse aus früheren Jahren wieder auffrischen will, ist laut Presseinfo jederzeit willkommen. Erste Kontaktadresse dafür ist Richard Fischer (09474/698 und 9 52 98 91) oder auch jeder Musiker der Kapelle. Die Jahreshauptversammlung ist für Februar geplant, ebenso stehen die Termine für das Osterkonzert und die Sommerserenade als Vorspann für das 40. Marktfest Ende Juli fest. (bö)

Der Kirchraum als Bühne für das Nachwuchs- und das große Blasorchester waren einmal mehr Treffpunkt für mehrere Hundert Zuhörer. Mit verbindenden Texten untermalte Ernst Lesser die Konzertstunde: Da war die Rede von der Christbaumgurke, und warum die meisten Amerikaner davon überzeugt sind, dass in Bayern und Thüringen bei vielen Familien eine solche, also ein "Christmas Pickle", versteckt zwischen den Glaskugeln mit aufgehängt wird.Lesser griff ferner die Hintergründe der Weihnachtsfrage von Helmut Zöpfel auf und trug die amüsante Begebenheit von Tommys Brief ans Christkind vor. Einen klangvollen Auftakt setzte das Nachwuchsorchester mit der Schwarzwald-Fantasie nach der schwungvollen Ouvertüre von Klaus Butterstein und der irischen Volksballade "Down by the Salley's Garden" mit ihrer eindringlichen Melodie und ihrer üppigen Landschaftsbeschreibung, dargestellt mit abwechslungsreicher Instrumentierung der jungen Leute.Das Hauptorchester hatte viel festliche Stimmung mit seinem Eingangsstück "Festival Tune" von Winfried Braun-Frings als Starter mitgebracht. Von Johann Sebastian Bach hatte es Choral und Fuge "Vom Himmel hoch" auf den Notenständern aufgelegt. Schön anzuhören war auch die kleine Rhapsodie für Soloflöte und Konzertorchester mit Simone Pinter an der Querflöte. Dazu kleine romantische Szenen, um der Komposition einen frischen und eleganten Touch zu verleihen.Richtig zurücklehnen konnte man sich zu den Klängen der Pop-Ballade "You rise me up", ein Stück, das man bei André Rieu oft hört. Das Solo daraus spielte Paul Weigert mit dem Saxofon. Der Soundtrack des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" durfte ebenso wenig fehlen.Mit einer musikalischen Weihnacht von Edmund Löffler beschenkten die Musiker um Dirigent Josef Lobenhofer die Zuhörer noch mit einem getragenen Potpourri für den Heimweg. Verpackt fand man darin eine schöne Melodienfolge von "Morgen, Kinder, wird's was geben", "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Vom Himmel hoch", "O du fröhliche" und "Kling Glöckchen kling" bis hin zu Passagen aus "Herbei, o ihr Gläubigen". Mit "Stille Nacht" luden die Musiker abschließend alle zum Mitsingen ein.