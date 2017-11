Kultur Schmidmühlen

10.11.2017

16

0 10.11.201716

Pilsheim. Grundsätzlich sei er ein aufgeweckter und direkter Mensch, erzählte Bobbe alias Robert Ehlis aus Alteglofsheim in der Pilsheimer Freizeithalle. Auf Einladung der Feuerwehr Pilsheim war er in die Stadl-Halle gekommen. Mal erzählt er aus seinem Amt als Kommandant der Feuerwehr Facklberg, mal als Dorf-Rapper und dann ein paar Passagen weiter als der schwitzender Dorfnikolaus, um seine Fans am Lachen zu halten.

Er versteht es glänzend, sein Publikum zu fixieren, spielt auf seiner Diatonischen "wia da Teifl" und erzählt von der Jahreshauptversammlung der Floriansjünger in Facklberg und wie man dort die Tagesordnungspunkte abarbeitet. Da will er auch gleich Parallelen mit dem Pilsheimer Veranstalter erkannt haben, als er ganz unkonventionell im Alleinstellungsmodus mit Ehrenkommandanten Sepp Götz einen Feuerwehrbeistandspakt zwischen Facklberg und Pilsheim schließt. Ob freilich die Pilsheimer Feuerwehr-Ikone Sepp Götz da mithalten kann, das will die Kult- und Kunstfigur des Brandlhuwa Muk von der Facklberger Feuerwehr noch einmal testen müssen, meinte er.Da Bobbe ist übrigens auch Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises sowie Gewinner des Ostbayerischen Kabarettpreises 2015. Derzeit ist mit seinem zweiten Kabarettprogramm "Zefix" auf den Bühnen sehr gefragt.Unterwegs war er bereits auf bekannten Bühnen in Bayern und Teilen Österreichs. Egal ob im Münchener Schlachthof oder in den großen Festzelten - er ist mit seiner Steirischen aus Alabasterholz vom OBI und seinem brachialem Mundwerk stets Garant für deftigen bayerischen Humor.Aus seinem neuen Programm zeigt er den Pilsheimern, wo die Facklberger "Feierwehr" den Most holt mit klassischen Löscheinsätzen, Liedern und Lebensweisheiten. Ein paar Minuten später steht er als Dorfnikolaus auf der Bühne und fegt als Dorf-Rapper über den Bretterboden. Da Bobbe erzählt vom prekären Thermomix-Einsatz, vom Hauptschulabschluss und von der Dullacke im Pilsheimer Parkettboden. Er bringt es sogar fertig, das ansonsten eher staade Pilsheim Publikum zum Mitsingen beim "Ziaglstoalied" zu motivieren.Und warum lästert Bobbe über manche Freunde, und was hat eine Kuhglocke bei ihm auf der Bühne zu suchen? Er verrät, warum dem Nikolaus die Ohren glühen, wenn er in Frottee gepackt hinterm Kachelofen stehen muss. Für einen Sketch holt er die fesche Barbara aus Oberbuch zu sich auf die Bühne und bezieht sie mit einem gespielten Tagesablauf in sein Programm ein. Zum Schluss der Gastspieleinlage versteht er es gar, ihr noch ein Busserl unter dem Beifall der Menge abzuluxen.Es war ein abendfüllendes Programm mit vielen Überraschungen, gemischt mit teilweise deftigen Wortspielen für Jungspunde bis hin zu Opa und Oma, von der Bäuerin bis zu den Preißn.Mit einem Satz gesagt, der Bobbe ist urig, deftig und heftig, recht unterhaltsam und manchmal auch ganz schön "krachert", was er da in Pilsheim nicht nur für die Feierwehr zum Besten gegeben hat.Da Bobbe erklärt den feinen Unterschied: "Der Preiß schneidt 'es Holz auseinander und der Bayer schneidt's zam. "