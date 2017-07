Kultur Schmidmühlen

Enslwang gibt es nicht mehr. Vor 80 Jahren mussten die Bewohner ihr Dorf verlassen, um Platz für das Militär zu machen. Jetzt aber kehrte in dem aufgelassenen Ort im Truppenübungsplatz Hohenfels noch einmal Leben ein. Die Enslwanger feierten noch einmal Kirwa.

Nur noch Grundmauern

Wie vor 80 Jahren

"In Enslwang ist Kirwa" und gute zwei Stunden hat sie gedauert. 80 Jahre sind vergangen, als es zum letzten Mal eine Kirchweih in Enslwang gegeben hat! Knapp 200 Schmidmühlener Bürger, darunter auch die Kirchweihpaare und eine Abordnung der Reservistenkameradschaft, waren am vergangenen Wochenende mit dabei, als nach all der Zeit im 1938 abgelösten Juradorf im Truppenübungsplatz Hohenfels wieder ein Kirchweihbaum aufgestellt und mitten auf der Panzerstraße ausgetanzt worden ist.Freilich dieses Mal nicht im Schatten des Kirchturmes von St. Nikolaus und im Wirtshof, sondern einen Steinwurf entfernt vom Minarett, das heute das dominante Bauwerk im Übungsdorf ist. Die US-Armee hat es errichten lassen, um für ihren Soldaten möglichst realitätsnahe Übungsbedingungen zu schaffen.Früher war das freilich anders. 1937 haben die Enslwanger zum letzten Mal ihre weithin bekannt Dorfkirchweih gefeiert. Doch dann ist die Ablösung gekommen. 1938 mussten die Enslwanger ihr Heimatdorf verlassen. Die Wehrmacht hatte im Zuge der Wiedereinführung der Wehrpflicht im Dritten Reich einen Truppenübungsplatz für das 7. Bayerische Armeekorps gefordert. Letztendlich ist die Wahl auf das Hohenfelser Land gefallen, auch wenn sich damals manche Bauern geweigert hatten, ihre Heimat aufzugeben. Knapp 10 000 Hektar umfasste der Übungsplatz nach seiner Ablösung im Jahr 1938/1939.Von der Enslwanger Kirchweih wird erzählt, dass sie oft eine ganze Woche gedauert hat. Aus dieser Zeit stammt das heute noch bekannte Sprichwort "Oh Enslwang, Oh Enslwang, wirst untergeh'n wie Hüpflham". Ob diese Worte wegen des ausschweifenden Kirchweihfestes entstanden sind, oder wegen eines untergegangenen Bauerngehöftes in dieser Juragegend, ist nicht mehr nachzuvollziehen.Die Gemeinde Schmidmühlen hat in Zusammenarbeit mit der Reservistenkameradschaft und den Kirchweihpaaren die Gelegenheit genutzt, und zum Abschluss einer ausgiebigen Truppenübungsplatzrundfahrt die Enslwanger Kirchweih neu aufleben lassen. Dass so eine Rundfahrt fast den Rahmen des Machbaren sprengt, sieht Bürgermeister Peter Braun wohl auch darin, dass man nur selten die Möglichkeit hat, dieses militärische Terrain zu betreten.Von der Filialkirche St. Nikolaus im Dorf sind nur noch ein paar Grundmauern zu sehen und auch sonst erinnern nur noch schroffe, verwitterte Steinquader alter Bauernhäuser, dicht umwachsen von Obstbäumen und Hollerstauden an diese ehemals menschliche Besiedelung. Am Rande des Hütberges stehen ein paar gesprengte Bunker, die noch an die Zeit der ersten Ablösung erinnern. Sonst ist vom Dorf nicht mehr viel übrig geblieben, denn Enslwang lag im Zielgebiet einer großen Panzerschießbahn.Das neue Enslwang prägen jetzt Gehöfte im orientalischen Baustil. Flachdächer und schützende Einfriedungen ziehen sich die Dorfstraße mit vielen kleinen Verkaufsbuden entlang, als realitätsnahes Ausbildungsszenario für die vielfältigsten Übungsszenarios multinationaler Truppenverbände.Gleich neben der plattgewalzten Dorfstraße konnten die Schmidmühlener, darunter auch ehemalige Dorfbewohner, ein wenig Enslwanger Kirwaluft schnuppern. Es gab Knackwürste und Spitzeln, so wie dies damals an kirchlichen und weltlichen Festen im Dorf üblich war. Dazu natürlich auch kühle Getränke und bodenständige Musik von den beiden Kirwamusikanten Manuel Wein und Alexander Böhm.Sogar einen bunt geschmückten Kirchweihbaum hatten die Schmidmühlener Reservisten mitten am Dorfplatz aufgestellt. Und zur Feier des Tages tanzten die Schmidmühlener Kirchweihpaare unter der Federführung von Maximilian Spies und Josef Pirzer den Enslwanger Kirchweihbaum unter dem Beifall der Zuschauer aus. Vonseiten des Marktes Schmidmühlen dankte sich Bürgermeister Peter Braun den Reservisten und den Kirwaleuten, sowie den First Respondern Maximilian Heimler und Monika Ehrensberger, die für den Fall der Fälle vorsichtshalber mitgefahren sind.Fast einen halben Tag waren drei Reisegruppen quer durch den Truppenübungsplatz Hohenfels mit Bussen unterwegs. Von Emhof führte die Fahrt zum Übungsdorf, entlang der Feldlandebahn nach Kirchenödenhart, Geishof, Matzhausen, Oberdietldorf, Haasla, Butzenhof, Mehlhaube, Unterödenhart und Nainhof. Weitere Stationen waren das Feldlager Pöllnricht, Schmiedheim, Gstettertahl, Geroldsee, Raversdorf, Schwend und schließlich Enslwang. Auf dem Heimweg waren Waltersheim, Bergheim und Haidensbuch noch Anfahrstationen, ehe die Gruppe wieder nach Schmidmühlen zurückkehrte.Viel Hintergrundwissen zur Geschichte des Truppenübungsplatzes erfuhren die Teilnehmer von Norbert Wittl aus Hohenburg, Albin Koller und Paul Böhm. "Nach der Ablösung im Dritten Reich und der Nutzung durch die Wehrmacht erfolgte nach dem Krieg eine Wiederbesiedelung mit Ostflüchtlingen, die aber im Jahr 1951 ihre erst aufgebaute Heimat schon wieder verlassen mussten. Die Amerikaner hatten einen Übungsplatz im aufkommenden Kalten Krieg gefordert. Der Truppenübungsplatz wurde nach Westen in Richtung Velburg und Prönsdorf um gut 6000 Hektar erweitert. "Die Gemeinden Geroldsee, Lutzmannstein, Pielenhofen und Griffenwang wurden komplett umgesiedelt". Heute ist der Truppenübungsplatz Hohenfels 16250 Hektar groß. Etwa 50 Prozent des Übungsplatzes sind Waldfläche. Etwa 220 Kilometer Panzerstraßen durchziehen das Übungsgelände und mehr als 300 Regenrückhaltebecken sorgen dafür, dass das Oberflächenwasser geordnet abfließen kann.Scharf geschossen wird in Hohenfels seit dem Fall der Mauer so gut wie nicht mehr. Etwas besonderes ist es auch, dass neben der Kirche Maria Magdalena in Kirchenödenhart, die Dorfkirche St. Batholomäus in Schmidheim und die Kirche in St. Egid in Bergheim wieder hergerichtet worden sind. Eine Dauerbaustelle zur Sicherung ehemaliger Dorfstrukturen ist derzeit Lutzmannstein.Geschichte verbindet Emhof und Kittensee: Wie die Busbegleiter Norbert Wittl, Albin Koller und Paul Böhm erzählten, gibt es besondere geschichtliche Zusammenhänge zwischen Emhof und Kittensee im Erweiterungsgebiet: In der Kirche von Kittensee hat sich über lange Jahre, so wie auch in der Kirche in Emhof, eine Steinplatte befunden, die an ein Gefecht während des spanischen Erbfolgekrieges an Generalfeldmarschall Friedrich von Brandenburg erinnert, der am 28. März 1703 beim Vilsübergang in Emhof von einer Schrapnelle schwer getroffen und am darauffolgenden Tag in Kittensee in einem Bauernhaus "Beim Fruth" verstorben war.Hintergrund der Schlacht von Emhof ist der Spanische Erbfolgekrieg, als sich von 1701 bis 1714 die Österreicher und die Franzosen um die spanische Königskrone stritten. So spielten damals auch Emhof und Kittensee eine kleine Rolle in der Auseinandersetzung der beiden großen Europäischen Herrscherhäuser des habsburgischen Österreichs und des französischen Königs.