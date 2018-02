Kultur Schmidmühlen

02.02.2018

Bürgermeister Peter Braun staunt nicht schlecht. Kinderprinzessin Isabell I. samt der Kinder- und der Jugendgarde des Faschingskomitees Schmidmühlen entern das Rathaus. Kredenzt wird freilich nur Orangensaft, aber in Sektgläsern, so wie es sich gehört.

Krankheitsbedingt musste Kinderprinz Marian I. zu Hause bleiben, aber ihm galten die besten Genesungswünsche, damit er sich schnell wieder für den Faschingsendspurt in den kommenden Tagen erholt. Trotzdem: Er wird den Auftritt zeitnah mitbekommen haben, denn ein Selfie zu schießen, ist ja heute bei den jungen Leute überhaupt kein Problem.Für Bürgermeister Peter Braun war es der angenehmste Termin, wie er Prinzessin Isabell I. auf Ehre und Gewissen versicherte, als er die Mädels der Kinder- und der Jugendgarde des Faschingskomitee Schmidmühlen mit Präsident Florian Pirzer in den Sitzungssaal einmarschieren sah.Schnell noch das Rathaus stürmen und Frohsinn und Heiterkeit verbreiten, so war ihr Motto, bevor die letzten großen Tage des heuer doch etwas kurzen Faschingsgeschehens eingeläutet werden. Am unsinnigen Donnerstag, 8. Februar, kommen die närrischen Weiber immer ins Rathaus, um die Krawatten abzuschneiden, am Faschingsfreitag sind dann in Schmidmühlen die Hexen unterwegs. "Aber da dürfen wir nicht mitgehen, weil wir noch zu klein sind", meinten einige der Mädels kurz vor ihrem Auftritt.So ist der Besuch entstanden: Vor ein paar Tagen hat Isabell I. den Mut aufgebracht und den Bürgermeister gefragt, ob sie zu einem Auftritt, sozusagen zum Einläuten der letzten tollen Tage, ins Rathaus kommen dürfen. "Das war für mich überhaupt kein Problem. Wir haben uns über diesen Besuch, der übrigens heuer zum ersten Mal war, sehr gefreut." Dass Braun natürlich den Hausorden des Kinderprinzenpaares für seine faschingsmäßige Großmütigkeit verliehen worden ist, habe ihn ganz besonders gefreut.Zu sehen ist die Kindergarde noch bei einigen Auftritten. Dazu gehören auch die Teilnahme am Faschingszug in Rieden und der eigene Umzug am Faschingsdienstag in Schmidmühlen. Wer die Kinder- und Jugendgarde für einen Auftritt buchen möchte, der ist beim Faschingskomitee an der richtigen Adresse.