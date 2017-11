Kultur Schmidmühlen

03.11.2017

60

0 03.11.201760

Sie bringen Licht in die dunklen Novembertage: Allerseelenschiffchen auf der Lautrach. Eine symbolträchtige Tradition - und ein besonderer Brauch, der in Schmidmühlen gepflegt wird.

Symbol des Vergehens

Ursprung vor dem Krieg

Erinnerungen an die Kindheit Ortsheimatpfleger Michael Koller hat als Kind schon Allerseelenschiffchen schwimmen lassen. "Damals wurde in der Woche nach Allerheiligen in der Friedhofskirche der Rosenkranz für die Armen Seelen gebetet". Die Mädchen hatten dabei immer ein Wachsstöckl vor sich auf der Kirchenbank stehen. "Wir Buben hatten meist einen Kerzenstummel oder ein Stück eines Wachsstöckels dabei".



"Dass es da manchen von uns nicht um die Frömmigkeit gegangen ist, das kann man jetzt schon sagen", gesteht Koller: "Wir haben hinterher manchmal auch gezündelt". Damals sei der Allerseelenrosenkranz Christenpflicht gewesen. Anschließend "haben wir dann immer unsere Kerzenstummel oder Wachsstöckel-Reste auf kleinen Rindenschiffchen in die Lauterach gesetzt und dann ein Stück weiter drunten beim Sägewerk von Karl Böhm an der Schütz wieder aus der Lauterach gefischt. Dass dabei auch mancher von uns Buben nass geworden ist, gehörte einfach dazu."



"Wasser und Feuer haben damals schon die Leute angezogen - das ist bis heute so geblieben", sagt Koller. In der Zeit den Zweiten Weltkrieges war der Brauch der Allerseelenschiffchen verboten - wegen der Luftangriffe. (bö)

Für die Kinder ist es etwas Besonderes, ihre selbstgebastelten Allerseelenschiffchen auf der Lauterach schwimmen zu sehen. Für die Erwachsenen verbergen sich dahinter viele liebevolle Erinnerungen an längst verstorbene Angehörige, Freunde und natürlich auch an die eigene Kindheit, als sie selbst ihre Schiffchen auf dem Wasser dahingleiten ließen.Auch in diesem Jahr wurden nach dem Allerseelengottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius zur Erinnerung an die Verstorbenen viele kleine Schiffchen in die Lauterach gesetzt. Dort, wo an Sommertagen und zur Marktfest-Zeit an der Uferpromenade die Moriskentänzer beleuchtet sind, gleich unterhalb der Marktbrille (so nennen viele die doppelbogige Brücke an der Kreuzbergstraße Richtung Friedhof), kommen Kinder und Eltern zusammen, um diesen einmaligen Brauch lebendig zu halten.Allerseelen sei ein Tag des Erinnerns an Menschen, die schon lang verstorben sind, betonte Pfarrer Werner Sulzer im Gottesdienst. "Der Lauf des dahinfließenden Wassers ist wie die Vergänglichkeit des Lebens": Nicht eine Sekunde komme zurück. So wie die kleinen, beleuchteten Schiffchen auf der Lauterach dahintreiben, sei letztlich das Leben der Menschen. Das Brauchtum der Allerseelenschiffchen ist nach einer längeren Pause seit Ende der 1980er-Jahre wieder eine feste Einrichtung in Schmidmühlen.Ortsheimatpfleger Michael Koller hat diese Tradition schon in seiner Kindheit, vor inzwischen über 80 Jahren, begleitet. Er hatte später öfter davon erzählt, und einige Mitglieder des damaligen Fremdenverkehrsvereins, der dann in den Heimat- und Kulturverein übergeleitet wurde, haben den Brauch dann wieder aufleben lassen.Auch der verstorbene Bezirksheimatpfleger Adolf Eichenseer berichtete darüber. So seien mit viel Ausdauer und großem Ehrgeiz in der Schule und daheim in Vaters Werkstatt die Allerseelenschiffchen gebastelt worden, um sie nach dem Gottesdienst am Allerseelentag auf dem Wasser in die Nacht hinaus treiben zu lassen. In seinem Buch übers Oberpfälzer Brauchtum nennt er diese Schmidmühlener Gepflogenheit einmalig in der Oberpfalz. Die Ursprünge reichten wahrscheinlich in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück. "Genaue Anhaltspunkte habe ich dazu nicht herausfinden können".