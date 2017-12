Kultur Schmidmühlen

Emhof. Traditionell eröffnen die Vilstalschützen mit ihrem Adventsmarkt im Hof des Gasthauses Bauer die Adventszeit in Schmidmühlen. Weit über die Grenzen des Dorfes hinaus ist dieser bekannt. Nichts Kommerzialisiertes findet man an den Ständen, sondern alles mit viel Liebe gefertigte Basteleien.

Einmal mehr zeigte sich, dass Emhof aufgrund der Historie eine wichtige Schnittstelle zwischen den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf ist. Und so wie sie das ganze Jahr über in der Dorfgemeinschaft leben und diese aktiv ausgestalten, so gelungen ist auch jedes Mal der Adventsmarkt.Wie schon in den vergangenen Jahren zeichneten heuer wieder die Vilstalschützen mit ihrem rührigen Schützenmeister Theo Hummel und vielen fleißigen Helfern für den Markt verantwortlich. Der Zuspruch war auch heuer sehr groß. Aus einem breiten Sortiment, das ausschließlich von Hobbybastlern mit viel Engagement für diesen Emhofer Adventsmarkt hergestellt wurde, konnten die Besucher auswählen. Natürlich fehlten weder Glühwein noch Bratwürstl und auch nicht Knacker vom Grill.