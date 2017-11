Kultur Schmidmühlen

12.11.2017

Bürgermeister Peter Braun musste nicht nur die Gemeindekasse, sondern auch den Rathausschlüssel herausrücken: Am 11.11. haben auch in Schmidmühlen die Narren die Regentschaft übernommen.

Es war ein standesgemäßer Auftakt für die fünfte Jahreszeit in der Faschingshochburg Schmidmühlen am Samstag im Oberen Schloss. Gelüftet ist damit das am besten gehütete Geheimnis, wer das neue Prinzenpaar ist. Keiner hatte es geschafft, es vorab zu lüften, obwohl es mehrere Bestechungsversuche gegeben haben soll und manche Spekulation die Runde machte.Bis Aschermittwoch übernehmen Ihre Lieblichkeit Prinzessin Lisa I. und ihr Prinzgemahl Andreas II. die Regentschaft über das närrische Volk. Mit bürgerlichem Namen heißen die beiden Lisa Götz und Andreas Segerer. Unterstützt werden sie vom Kinderprinzenpaar Isabell I. und Marian I., Isabell Sandner und Marian Rauner. Zu Inthronisation hatten sich die Faschingsfreunde mit der Prinzengarde unter Regie von Marion Bauer und dem Elferrat im Sitzungssaal des Oberen Schlosses einquartiert.Lisa I. und Andreas I. sind das 64. Prinzenpaar in der belegten Schmidmühlener Faschingsgeschichte. Die beiden sind in närrischen Kreisen nicht unbekannt. Lisa Götz war mehrere Jahre Gardemädchen und gehört seit einigen Jahren zum Elferrat. Andreas Segerer stammt ebenfalls aus dem aktivem Kreis der Elferräte und Helfer. Zur Übernahme ihres Amtes überredet wurden die beiden von der Prinzengarde.Die beiden arbeiten zwar eigentlich viel lieber im Hintergrund mit, verrieten sie - aber jetzt genießen sie es trotzdem, für ein paar Wochen Prinzessin und Prinz zu sein. Und Bürgermeister Peter Braun freute sich, "dass in unserem Heimatort Schmidmühlen die Faschingstradition hochgehalten wird". Bei der Höhe des Hebesatzes für die Faschingssteuer, die man dem Kämmerer auferlegt, wollte sich der Gemeindechef freilich nicht einmischen. Übergeben könne er aber wohlvorbereitete und geordnete finanzielle Verhältnisse, meinte Braun augenzwinkernd.Gut aufgestellt und trainiert sind schon seit Monaten die Schmidmühlener Faschingsgarden. Für Marion Bauer geht es jetzt noch um den Feinschliff, damit wirklich jeder Schritt sitzt. Die Kostüme für den Showtanz sind bei Hofschneiderin Irma Baier in Auftrag gegeben - das Motto ihres Showtanzes geben die Aktiven aber noch nicht preis.Zur Garde gehören in diesem Jahr Marion Bauer (Trainerin), Marina Sachsenhauser, Lena Werner, Jessica Graf, Kerstin Söldner, Leonie Schwab, Eva Riepl, Nicole Riepl, Susanne Koller, Katharina Müller und Christina Spies. Auftritte können bei Präsident Sebastian Pirzer (0160/ 6 24 60 51) gebucht werden.