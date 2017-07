Kultur Schmidmühlen

23.07.2017

Auf ein erfolgreiches Ausbildungsjahr kann man in Sachen Nachwuchsarbeit bei der Blaskapelle St. Ägidius zurückblicken. Der Saal im Trachtenheim war gut gefüllt, als die Kinder - von der Flötengruppe im Kindergarten bis hin zur 4. Klasse der Grundschule - ihre einstudierten Stücke vortrugen.

"Die kleinen und die großen Musikanten nehmen euch mit auf eine Reise quer durch die Musik", kündigte Ilona Reheis an, die das ganze Jahr über für die Ausbildung verantwortlich gezeichnet hatte.Ob der dicke Elefant, die Klapperschlange, der Tanz der Marionetten, ein Ausschnitt aus "Freude schöner Götterfunken" oder "Dracula und die Rock'n'Roll-Geister" - es machte den Kindern großen Spaß, ihre einstudierten Werke den Eltern, Opas und Omas sowie ihren Geschwistern vortragen zu können.Abschließend spielte Christina Braun noch das Deutschlandlied, so wie man es von großen internationalen Konzertveranstaltungen her kennt. Für das fleißige Üben das ganze Jahr über hatte Ilona Reheis für die Kinder kleine Geschenke, eine erste Urkunde in Sachen Musikausbildung und natürlich ein großes Eis für jeden mitgebracht.