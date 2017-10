Kultur Schmidmühlen

"The Rooster Crows - Der Gockel kräht!" - ein Weckruf für alle Fans handgemachter Musik ist wahrlich nicht mehr zwingend nötig, wenn die Gruppe die Bühne betritt. Am Samstag, 4. November, ist es in Schmidmühlen wieder soweit. Dann steigt die Kultnacht im Hammerschloss. Einmal im Jahr lockt eben dieses etwas andere Konzert viele begeisterungsfähige Musikfans von überall her nach Schmidmühlen. Es ist eine feste, ja fast schon eingeschworene Musikgemeinde, die sich einmal im November - und dies schon im zehnten Jahr - hier zu einem Konzert trifft. Kultcharakter hat es allemal, da - kaum ist der letzte Ton verstummt - werden schon die ersten Kartenvorbestellungen kundgetan - obwohl noch gar nicht feststeht, ob, wann und wie das nächste Treffen stattfindet.

So ist es zu erklären, dass nur kurze Zeit nach dem Beginn des Vorverkaufs aktuell nur noch ein bescheidenes Restkontingent vorhanden ist. Veranstalter sind die Sportschützen Schmidmühlen.The Rooster Crows bieten authentisch dargebotenen, handgemachten Blues, Country und Folk mit gezielten Ausflügen in Rock und Rockabilly. Im Gepäck haben sie Songs von Bob Dylan, Crosby, Stills & Nash, Neil Young, Bruce Springsteen, Johnny Cash, Steve Earle, John Prine, aber auch von den Beatles und Eagles.Durch eine Vielfalt an akustischen Instrumenten, mehrstimmigem Gesang und dem respektvollen Umgang mit den Originalen drücken The Rooster Crows den Songs ihren eigenen Stempel auf, stets erdig, natürlich, akustisch. Wer noch eine der letzten Karten erhaschen will, muss sich sputen. Den Vorverkauf hat wieder Erwin Koller (09474/16 69) übernommen. An der Abendkasse wird es keine Karten geben. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde früher.