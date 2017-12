Kultur Schmidmühlen

26.12.2017

Ein arbeitsreiches Jahr liegt einmal mehr hinter dem Heimat- und Volkstrachtenverein. Viele Veranstaltungen und repräsentative Aufgaben wurden heuer absolviert. Da tut zum Jahresende etwas Ruhe und Besinnung gut. So ließen die Mitglieder 2017 mit einer besinnlichen Weihnachtsfeier im Trachtenheim mit Stil und Tradition ausklingen. Diese Feier nahm der Verein zum Anlass, verdiente und langjährige Mitglieder zu ehren. In der schnelllebigen Zeit ist Vereinstreue keine Selbstverständlichkeit mehr. Nicht so für 19 Mitglieder, die mittlerweile seit Jahrzehnten für das Anliegen der Trachtler, "Sitt und Tracht der Alten" zu erhalten, standen und noch stehen.

Ehrungen Ehrungen für jahrzehntelange Treue standen während der Jahresabschlussfeier beim Volkstrachtenverein Schmidmühlen im Mittelpunkt. So wurden ausgezeichnet für jeweils:



70 Jahre Gertrud Bruckmüller, Johann Graf und Elisabeth Wein



50 Jahre Josef Wein



40 Jahre Pfarrer Georg Braun, Peter Braun, Johann Bruckmüller, Günter Eichenseher, Josef Fleischmann, Adolf Söldner jun. Christa Stadlmann,sowie Thekla Weinmann



30 Jahre Karin Braun, Willibald Braun, Georg Mäckl, Petra Schmaußer, Rosina Mais und Maximilian Schneider



20 Jahre Karl Heinz Kalteis. (pop)

Gerade was die Bewahrung der gelebten Tradition anlangt, ist der Trachtenverein im Landkreis führend. Für diese Qualität stand der Verein auch heuer. Trotz der einmaligen Verankerung im Markt muss sich der Verein immer wieder auf das Neue beweisen. Zu groß ist die Konkurrenz mit modernen Trends, der Schnelllebigkeit und der Flexibilität, die die Arbeitswelt erfordert.Nach wie vor ist die Tanzgruppe ein Aushängeschild, aber über viele Jahre hinweg ein Sorgenkind. Dieser Status gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Neue Tanzpaare konnten gewonnen werden. Ein tolles Erlebnis war das große Trachtenfest im Chiemgau, an dem die Schmidmühlener zwei Tage mit 30 Trachtenträgern teilnahmen. Trotz enormer Hitze gefiel es allen.Auch für die Zukunft hat sich der Verein viel vorgenommen. So gibt es 2018 das Backofenfest, das mit Maurern und Zimmerern gemeinsam gefeiert wird. Doch es gilt auch der Blick auf 2019: Dann feiert der Verein sein 90-jähriges Bestehen.Ein feiner Abschluss waren die Ehrungen für verdiente Mitglieder. Zusammen mit seinem Stellvertreter Markus Mehringer und Gauvorstand Peter Kurzwart nahm Vorsitzender Gerald Stauber diese vor.