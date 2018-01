Kultur Schmidmühlen

25.01.2018

25.01.2018

Das Stadelviertel des Zunftvereins der Mauerer und Zimmerer auf dem Hammerschlossgelände ist im vergangenen Jahr noch bezugsfertig geworden. 300 Stunden arbeiteten die Mitglieder des an dem Ausbau. Darüber informierten Vorsitzender Günther Bauer und Schriftführer Norbert Fischer.

63 Mitglieder

Fest für den Backofen

Technik des Baumhausbauens Der Verein der Mauerer und Zimmerer wurde 1907 gegründet. Vereinslokal war der Gasthof zur Post (Rösselwirt) in Schmidmühlen, in dem der Verein bis zur r Schließung der Gaststätte 1993 auch beheimatet war. Heute ist das Vereinslokal der Gasthof Lindenhof. Der Verein wurde zur Pflege der Gesellschaft und der Geselligkeit gegründet und war nicht wie die Schächte, Zünfte oder Krankenunterstützungsverein organisiert. Etwas besonderes sind für die Zunftvereine die Josefifeiern, die sie zu Ehren ihres Schutzheiligen St. Josef abhalten. Es gibt Treffen, an denen das Brauchtum des Zimmererklatsches am Leben gehalten wird. Zu sehen sein wird er beim 40. Marktfest am ersten Augustwochenende in Schmidmühlen. Bereits jetzt arbeitet man darauf hin, die alte Handwerkstechnik des Baumausbauens und andere nicht mehr gebräuchliche Techniken der Holzbearbeitung zusammen mit den Schreinern und Zimmerern aus Amberg zu zeigen. (bö)

In Schmidmühlen gehört der Zunftverein der Mauerer und Zimmerer zum Erscheinungsbild bei Festen und Veranstaltungen und auch in der Nachbarschaft sind die Zunftvereinsmitglieder mit ihrer Kluft gerne gesehen. Das wird auch heuer wieder so sein, sagte Vorsitzender Günther Bauer bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Lindenhof. Zusammen mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein, der Blaskapelle St. Ägidius und dem Imkerverein teilen sich diese vier Gemeinschaften den neuen Vereinsstadel als Unterstellmöglichkeit für ihr umfangreiches Inventar. Bauherr ist der Markt Schmidmühlen. Der neue Vereinsstadel wird auch als eine gewisse Abrundung des Hammerschlossareals gesehen. Sein Bau wurde vom Landesamt für Denkmalsschutz angeregt. Mit dabei waren die Mitglieder auch beim Backofenbau. Mit einem Fest soll heuer am Sonntag, 10. Juni, das Gelingen gefeiert werden. Der Bau war selbst für erfahrene Handwerker eine Herausforderung gewesen, meinte Vorsitzender Günther Bauer. "Denn einen Backofen baut man nicht alle Tage." Die Generalprobe sei gut verlaufen: 72 Stunden wurde der Ofen beheizt und getestet.Derzeit gehören dem einzigen Zunftverein im Landkreis Amberg-Sulzbach 63 Mitglieder an. Am Sonntag, 11. März, werden die Mitglieder ihren 112. Jahrestag mit einem Gottesdienst zusammen mit dem Patenverein, den Schreinern und Zimmerern aus Amberg, sowie den Brudervereinen aus Regenstauf, Regensburg, Straubing und Deggendorf feiern. Am Sonntag, 18. März ist man zu Gast beim Patenverein in Amberg zu deren Josefifeier.Im vergangenen Jahr ist das Marktfest das große Ereignis gewesen, bei dem alle Vereinsmitglieder kräftig zusammengestanden sind. "Es waren über 20 Personen dabei, die im Schichtdienst beim Marktfest geholfen haben. Der Vereinsausflug hatte im vergangenen Jahr nach Bamberg geführt. Über die Fortschreibung der Vereinschronik informierte Schriftführer Norbert Fischer. Die Vereinsfinanzen hatte Kassenwart Reimund Fischer aufgelistet. Dass der Zunftverein zu den besonders raren Vereinsgefügen in der Region zähle, mache ihn als Bürgermeister und Ehrenmitglied des Vereins stolz, sagte Peter Braun. Die nächstgelegenen Zunftvereine gibt es erst wieder in Amberg, Regenstauf, Regensburg und in Straubing.Die Termine für die nächsten Monate: Am Sonntag 11. März, feiern die Mitglieder den 112. Jahrestag in Schmidmühlen. Am Sonntag, 18. März, ist man beim Jahrestag des Patenvereins, den Schreiner und Zimmerern in Amberg zu Gast, am Sonntag, 10. Juni, lädt man mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein zum Backofenfest ein. Dazu kommen die Besuche der Jahrestage in Regenstauf, Regensburg, Straubing und Deggendorf. Und am Freitag und Samstag, 3. und 4. August, werden die Zunftvereinsmitglieder natürlich beim 40. Marktfest in Schmidmühlen den Forellengrillstand aufbauen.