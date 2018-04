Kultur Schmidmühlen

Pilsheim. Das Jahreskonzert der Jura-Blaskapelle Pilsheim (JBP) geht am Samstag, 14. April, über die Bühne. Die JBP-Musiker unter der Leitung von Michael Schaefer haben sich intensiv an vier Probentagen und vielen Satz- sowie Gesamtproben auf den Höhepunkt des Jahres vorbereitet. Auch die Big Band der Kapelle wird an diesem Abend wieder wie gewohnt mitwirken. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der Freizeithalle in Pilsheim. Der Eintritt ist frei. Einlass ist am Abend der Veranstaltung bereits ab 18.30 Uhr. Bild: exb