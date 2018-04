Kultur Schmidmühlen

10.04.2018

4

0 10.04.2018

Viele von ihnen lassen schon mehrere Jahrzehnte das Hobby Musik zu einer Passion werden: Blaskapellen-Vorsitzender Richard Fischer und der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Gerhard Engel, haben etliche Aktive der Blaskapelle St. Ägidius geehrt.

Seit zehn Jahren spielt Luis Weigert die Tuba in Schmidmühlen. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurden Günther Mühlbauer und Marita Lobenhofer mit der Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes in Silber mit Goldkranz geehrt. Für 30 Jahre bekamen Michael Lautenschlager und Andreas Leser die Ehrennadel in Gold. Das Jungmusikerabzeichen in Silber trägt jetzt Lukas Wittmann am Revers.Vonseiten des Marktes Schmidmühlen dankte zweite Bürgermeisterin Eva Eichenseer den Musikern für ihre Einstellung zum Ehrenamt und zum Musizieren in der Blaskapelle.