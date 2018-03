Milde Gabe für Lausbuben und mädchen

Kultur Schmidmühlen

29.03.2018

Alljährlich in der Karwoche ziehen die Ministranten der Pfarrei Schmidmühlen von Haus zu Haus und bitten um eine kleine Spende. Heuer hatten die Minis durchwachsenes Wetter mit Sonne und Regen. "Das ist Osterbettelwetter", so die Aussagen der bereits größeren Mädchen und Jungen. Jeder musste sich zu Hause einen Stock anfertigen, der mit bunten Bändern verziert wurde. Wobei die Länge der Stöcke sowie Krepppapier für Fähnchen vorgegeben wurde. Wie jedes Jahr wurden an die Teilnehmer Zettel verteilt, auf denen Hinweise zum Osterbetteln aufgeschrieben waren. Dann machten sich zwei Gruppen zu Fuß auf den Weg. Die Teilnehmer mussten auch einen Vers lernen, der bei jedem Haus vorgetragen wurde: "Das Osterfest, das schönste Fest, das Gott im Jahre werden lässt". Nach sechs bis sieben Stunden waren die meisten ganz schön kaputt, denn es waren für alle ungefähr zehn Kilometer Strecke zu bewältigen. Ein Trost war die Beute.