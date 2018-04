Kultur Schmidmühlen

26.04.2018

5

0 26.04.2018

Eglsee. Bereits seit Mitte Februar proben die Laienspieler der Eglseer Bauernbühne mit ihrem Regisseur Johann Bauer. Ab Samstag stehen die acht Schauspieler in der Festhalle mit dem volkstümlichen Stück "Heiratsfieber am Sonnenhof", ein Schwank in drei Akten von Hans Strasser-Lang, auf der Bühne.

Aufführungen Die Schauspieler stehen am Samstag, 28. April, 20 Uhr; Sonntag, 6. Mai, 19 Uhr; Freitag, 11. Mai, 20 Uhr; Samstag, 12. Mai, 20 Uhr, und Samstag, 19. Mai, 20 Uhr, auf der Bühne. Karten gibt es bei Familie Preußl (Telefon 09474/910009), Gasthaus Lautenschlager (09474/264), Gasthaus Fleischmann in Pistlwies (09471/90765). Eintritt beträgt 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre 3 Euro.

In fünf Aufführungen wollen Josef Martl Fleischmann, Sieglinde Hofrichter, Bernd Bauer, Johann Bauer, Elisabeth Bauer, Julia Lamecker, Marion Bauer, Stefan Ring und Moritz Lobenhofer einmal mehr beweisen, dass es keiner berühmten Bühne bedarf, um den Geschmack des Publikums zu treffen. Als Souffleuse fungiert wieder Maria Ring.Zum Stück: Die herrschsüchtige Bäuerin Stasi führt das Regiment am frommen Sonnenhof, wo fremde Mannsbilder nix verloren haben. Im Dorf findet allerdings ein Trachtenumzug statt und Gemeindediener Blasi Hellberger quartiert gegen den Willen der alleinstehenden Sonnenhofbäuerin zwei Trachtler, Steffl Hauzinger und Hans Reinhofer, bei ihr ein. Die lösen dann ein richtiges "Heiratsfieber" aus, denn Vroni und Leni verlieben sich in die beiden.Ob auch Magd Urschl und Knecht Toni, die sich eigentlich ständig streiten, oder gar der Blasi, der früher schon die Sonnenhofbäuerin gerne sah, zueinander finden, wird sich erst am Ende zeigen.