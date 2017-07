Kultur Schmidmühlen

21.07.2017

6

0 21.07.2017

Vertraute Melodien und manch Neues hörten die Gäste von der Jurablaskapelle Pilsheim und der Bigband. Wahrlich ein besonderes Konzert.

Schmidmühlen/Pilsheim. 45 Jahre Jurablaskapelle Pilsheim sind ein Stück Musikgesichte aus der Region für die Region. Und es war auch dieses Mal wunderschön, dem Orchester samt Bigband zu lauschen, mitzugehen, Erinnerungen einfließen zu lassen - ganz einfach die Seele baumeln zu lassen.Mit ihrer abendlichen Serenade stellten die Musiker um Vorsitzenden Josef Auer und Dirigent Michael Schäfer einmal mehr unter Beweis, dass die Jurablaskapelle auch im 45. Jahr ihres Bestehens mehr denn je zu den Aushängeschildern beim Nordbayerischen Musikbund zählt.Da geht nicht nur immer wieder die Sonne auf, als Mario Mändl das Udo-Jürgens-Medley kredenzte, es war auch von einer "Wonderful World" die Rede, wie sich Chris Gardner mit seiner rauchigen Stimme ausdrückte. Heidi Gügel-Wagner freute sich mit "Check to Check", dass so viele Menschen der Einladung der Pilsheimer gefolgt sind.Toll auch die Bette-Midler-Ballade The Rose mit der die "Pilsheimer Heidi", wie die Frontfrau von Cappuccino mittlerweile genannt wird, den großartigen Schlussakkord setzte. Annähernd siebzig Musiker der Jurblaskapelle unter der Leitung von Michael Schäfer und der Bigband mit Aloys Gsenger zelebrierten über mehrere Stunden ihre Stücke. Begonnen haben die Pilsheimer mit dem schwungvollen Kaiserin-Sissi-Marsch. Man machte es sich "im Wäldchen" bei Ernst Mosch bequem. Mit dem Regimentsmarsch, der mittlerweile zum Standartprogramm der Heeresmusikkorps gehört, frönte man der Militärmusik nach allen Regeln der Kunst.Die Highland Cathedral wurde besucht, man flog gemeinsam zum Pilsheimer Mond (Fly me to the Moon). Mit der Bodenseeperle von Kurt Gäble, dem Salemonia-Marsch erinnerte man an das Schlossseefest in Salem.Gestaunt hat man über den groovenden Bigband-Sound, bei dem Aloys Gsenger und seine Leute auch den letzten Pessimisten für sich gewinnen konnte. "I want you back" war die Aufforderung dazu, jeden Einzelnen für das Musikwerk zu gewinnen. "A night like this" war für Heidi Gügel-Wagner die passende Umschreibung für den Abend. "Beyond the Sea" legte Chris Gardner so aus, dass selbst über Meere hinweg die Musik verbindet.Die Musik von "Sway" einer Ballade von Jackson Five, füllte die Freithalle. Und die Notfallnummer des Abends war nicht die 112, sondern Pennsylvania 6-5000, dem großen Swing Standard von Glenn Miller.Ein Kompliment machten nicht nur Bürgermeister Thomas Gesche und Landrat Thomas Ebeling in ihren Grußworten der Jubelkapelle, sondern auch die Zuschauer, die mit Standing Ovations ihren Respekt vor dieser Leistung zeigten.