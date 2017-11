Kultur Schmidmühlen

Landauf, landab haben es Trachtenvereine in unserer Gegend schwer - anders als in Oberbayern. Zu groß ist die "Konkurrenz" mit modernen Trends, der Schnelllebigkeit der Zeit und der Flexibilität, die das Berufsleben erfordert. So will sich der Trachtenverein Schmidmühlen stets neu erfinden und neue Wege gehen, ohne die alten zu verlassen.

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Schmidmühlen zählt mit seinen fast neun Jahrzehnten zu den ältesten Vereinen im Ort. Ohne Zweifel auch mit zu den rührigsten. Und so zeigt sich Vorsitzender Gerald Stauber sehr zufrieden, dass bei der letzten Neuwahl alle Posten wieder besetzt wurden. Unterdessen konzipiert der Verein das traditionelle Heimatfest um in ein Backofenfest. Ab dieser Premiere - mit dem Verein der Maurer und Zimmerer im Juni - will man sich wieder der ursprünglichen Lebensweise annähern: dem bäuerlichen Leben, das die Trachtler vor allem mit ihren Gewändern verkörpern.Auch wenn der Blick jetzt nach vorne geht, ist eine Rückschau auf die vergangenen Monate angebracht. Hier ist das Wachsstöcklbasteln ebenso anzuführen wie das Wirtshausliedersingen im April, die Teilnahme am großen Trachtenfest im Chiemgau, das Ferienprogramm, die Renovierung des Trachtenkreuzes, das Marktfest und repräsentative Teilnahmen bei verschiedensten Anlässen der Umgebung.Die Tanzgruppe bleibt das Aushängeschild, zuvor über Jahre ein Sorgenkind. Dieser Status gehört der Vergangenheit an: "Wir haben wieder einige neue Paare für die Traditionstänze gewinnen können", berichtet Stauber. Regelmäßig finden wieder Tanzproben statt. Auch wenn das Erlernen der neuen, etwas ungewohnten Schritte schwierig ist, fehlt es bei den Proben nicht an Leichtigkeit und Spaß. Die Tanzpaare brauchen auch eine passende Tracht. Jeans und T-Shirt gehen gerade noch in der Wirtsstubn im Trachtenheim, aber nicht bei offiziellen Auftritten. Heuer wurden drei Frauen und vier Männer neu ausgestattet. Es wurden neue Kleider genäht und Hauben angefertigt: fünf schwarze, eine rote. Es sei nicht leicht, Materialien zu beschaffen, so Michaela Mehringer, die sich dieser Arbeit angenommen hat.Neben der Tanzgruppe und der Tracht ist die Jugendarbeit ein weiteres Standbein der Trachtenvereine. Hier weiß der Vorsitzende den Nachwuchs bei Christine Fuchs und Michaela Mehringer in besten Händen. Regelmäßige Proben und, wenn möglich, Teilnahme an Festzügen oder Tanzauftritten, stehen im Sommer am Plan. Im Herbst und Winter gibt es Bastelnachmittage.Stimmig muss die Tracht sein. Dabei wird sich exakt an alte Vorgaben gehalten, berichtet Mehringer: Für die Frau sind das der weite Rock - natürlich gestiftelt, also in ganz kleinen Falten am Bund, und gut wadenlang - mit dem Mieder, drunter ein weißer Überrock, drüber eine ordentliche Schürze, dazu eine weiße Bluse, weiße Strümpfe, schwarze Schuhe und um die Schulter ein feines Tuch. Und: Ohne Kopfbedeckung geht es nicht hinaus. Da trägt man in Schmidmühlen die Bänderhaube - in Schwarz mit schwarzen Spitzen für die Verheirateten, in Rot mit weißen Spitzen für die Ledigen - oder die kostbar gestickte Riegelhaube.