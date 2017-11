Politik Schmidmühlen

Der neue Bauhof von Schmidmühlen soll im Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost entstehen. Das kostet die Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro.

Schmidmühlen. (bö) Seit zwei Jahren diskutiert der Gemeinderat ausgiebig über die Neukonzeption eines Bauhofes. Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände reicht der Platz nicht mehr aus. Zunächst war daher beabsichtigt gewesen, die Feuerwehr sowie den Bau- und Wertstoffhof als eine zentrale Einrichtung an der Staatsstraße auszubauen. Das wurde aber nichts, weil die Grundstücke nicht zur Verfügung stehen.Daher entschied man sich dafür, die Feuerwehr am bisherigen Standort zu lassen; und den Bürgern wollte man aber auch keinen längeren Weg zum Wertstoffhof zumuten. Jetzt ist man zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Bauhof im Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost in der Nähe der Schreinerei Berschneider und des ehemaligen Hintermeier-Anwesens zu bauen.Geplant sind neben Lagerhallen und Lagerplätzen im Freien auch überdachte Stellplätze, ein zentrales Salzlager und Hallen zur Unterbringung des Fuhrparks sowie Sozialräume. An Platzbedarf nannte Bürgermeister Peter Braun nach der derzeitigen Ausbauvariante etwa 3500 Quadratmeter. "Wir behalten uns aber vor, den Bauhof noch um etwa 1000 Quadratmeter erweitern zu können."Mit dem Baubeginn ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu rechnen, wenn auch die Erschließung des Baugebietes Brunnlettberg Ost abgeschlossen ist. "Die Baufertigstellung ist Ende des Jahres 2019 geplant", war in der Sitzung zu hören. Als Kosten wurden etwa 1,2 Millionen Euro genannt.Beschlossen hat der Gemeinderat auch die Bedarfsmeldung für den Bereich Städtebauförderung 2018 in Schmidmühlen. Für die Modernisierung des Schlossstadels und die Umfeldgestaltung des Hammerschlossareals hat man 915 000 Euro beantragt. 750 000 Euro sind bereits bewilligt. 165 000 Euro stehen in der Bedarfsmeldung für das Jahr 2018. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme Schlossstadel liegen bei rund 1 530 000 Euro.Für den Grunderwerb zum Bau des "Platzes der Generationen" an der Hohenburger Straße findet man 140 000 Euro in der Anmeldung zu Städtebauförderungsmitteln. Für eine öffentliche Nutzung und Gestaltung an der Hammerstraße hat man für das nächste Jahr 150 000 Euro eingeplant. Schmidmühlen beteiligt sich auf Empfehlung des Bayerischen Gemeindetages an der Bündelausschreibung für Stromlieferungen für die Jahre 2020 bis 2022 durch die Firma Kubus. Der Markt verbraucht pro Jahr etwa eine halbe Million Kilowattstunden.Wie Bürgermeister Peter Braun zur LED-Umrüstung von Straßenlampen informierte, sind jetzt auch LED-Beleuchtungskörper mit wärmerem Licht auf den Markt. Bei der Oktobersitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, die letzten 149 Lampen mit LED-Brennern umzurüsten. Einig war man sich darin gewesen, dass es nicht das grelle, kalte Licht sein soll, sondern dass man sich um LED-Lampen mit einem etwas wärmeren Licht umsehen wolle. Davon erwartet man sich auch letztendlich eine positivere Atmosphäre im Ortskern.