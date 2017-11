Politik Schmidmühlen

27.11.2017

7

0 27.11.2017

Für gut befindet der Marktgemeinderat den Antrag von CSU- und Freier- Wählerfraktion Emhof: ein Plädoyer zur Erstellung eines Bebauungsplanes für den hinter der Schule liegenden einstigen Bruckmüller-Acker.

Keine lauten Betriebe

Schon nächster Termin

CSU-Sprecher Johann Edenharter merkte dazu an, dass das vor einigen Jahren von der Gemeinde gekaufte Grundstück bebauungsplanmäßig weitergebracht werden soll: "Wir sollten jetzt die Rahmenbedingungen festlegen, um für etwaige Nutzungsanfragen ein passendes Grundstück zu haben."Das Gremium beschloss nun die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Ziel, dort eine gewerbliche Nutzung vor allem aus den dafür in Frage kommenden Bereichen Verwaltung, Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen und altersgerechtes Wohnen zuzulassen.Eines wurde aus der Diskussion deutlich: Wegen der Nähe zur Schule dürfen es keine "lauten Gewerbebetriebe" sein.Zum mehrfach erörterten Thema Verkehrsüberwachung in der Gemeinde beschloss der Marktgemeinderat die Kündigung der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Ursensollen zum Jahresende 2018. Ab 2019 soll dann der Zweckverband kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz aus Amberg diese Aufgabe übernehmen.Keine Einwände gab es zum Garagenbau von Doris und Frank Flieder aus Schmidmühlen und zur Verlängerung des Vorbescheides zur Errichtung einer Mehrzweckhalle mit PV-Dachanlage von Theo Fochtner.Nächste Marktgemeinderatssitzung ist bereits am Donnerstag, 7. Dezember.