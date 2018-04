Politik Schmidmühlen

09.04.2018

Jetzt geht es nur noch darum, mit dem Höfeprogramm einzelne Häuser und Gehöfte ans Netz zu bringen, dann ist die schnelle Internetversorgung für Schmidmühlen abgeschlossen, freuen sich die Verantwortlichen. Zügig vorangekommen sind die Erdarbeiten im letzten Teil des Ausbauabschnittes II für die DSL-Versorgung im Gemeindegebiet von Schmidmühlen. Der erste große Bauabschnitt für die Breitbanderschließung ist im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Die ersten Umstellungen auf das schnelle Internet in diesem Bereich hat es bereits vor einem Jahr gegeben.

Im derzeit auslaufenden 2. Bauabschnitt werden die Ortsteile Ofen, Harschhof, Galching, Sinzenhof, Pettenhof und Vilshof bereits in wenigen Wochen angeschlossen. Die Verlegungsarbeiten der neuen Erdkabel von Pettenhof und Vilshof haben bereits Emhof erreicht.In Emhof müssen die DSL-Leitungen nur noch zusammengeschlossen werden, informierten Bürgermeister Peter Braun und sein Vertreter Martin Bauer bei einem Pressetermin. "Bis Pfingsten ist der 2. Bauabschnitt abgeschlossen: Mitte des Jahres kann die Freischaltung erfolgen."Ein letzter Ausbauabschnitt ist dann noch das Höfeprogramm. Mit einem dritten, abschließenden Bauabschnitt werden noch weitere 15 kleine Erschließungsgebiete und einzelne Häuser im Marktgemeindebereich direkt mit Glasfaser angeschlossen. Diese sind: Zanklberg, Galching 3 und 4, Scharlthal, Blaugrund, Brunnhof, Brunnmühle, Dr.-Pfab-Straße 4 und 6, Teile des Zieglerweges, Archenleiten, Wasserzweckverband bei Emhof, Ziegelhüttenwerg 4 bis 6, Hirschberg, Theilberg, die Kläranlage und die Liegenschaften Amberger Straße 10 und 12.Abgabetermin für einen gewünschten Ausbau ist Dienstag, 17. April. Mit der Umsetzung ist 2020 zu rechnen. Nach dem Abschluss dieses kleineren Bauabschnittes haben dann alle Bürger in der Gemeinde Schmidmühlen die Möglichkeit, an der digitalen Entwicklung teilzuhaben, informierte Bürgermeister Peter Braun.Allerdings müssen die Bürger aber selbst aktiv werden. Bei Neuanschluss oder Änderung des bisherigen Anschlusses können die Bürger diese Leistungen nutzen, hieß es bei dem Treffen. "Damit wäre dann der Breitbandausbau in Schmidmühlen zu Ende", meinte Braun.