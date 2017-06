Politik Schmidmühlen

13.06.2017

In Emhof freut man sich, dass die "digitale Steinzeit" bald Geschichte ist. Demnächst kommt das schnelle Internet dort an.

Emhof. (bö) Laut Bürgermeister Peter Braun ist die erste Umstellungswelle auf schnelles Internet bereits gelaufen. Versprochene Leistungen von 50 Megabit pro Sekunde hat die Telekom in Schmidmühlen eingehalten. Nach einer Bauzeit von knapp einem Jahr können jetzt gut 1000 Haushalte schnell im Netz surfen.Besonders erfreut über die digitale Aufbesserung seien die Gewerbetreibenden im Markt, weiß Braun. Jetzt werde überlegt, ob mit der möglichen Förderung aus dem Bundesprogramm die Glasfaserleitungen vor allem im Ortskern und im Gewerbegebiet bis in die Grundstücke gelegt werden. Je näher die Glasfaserleitung von den grauen Kästen am Straßenrand an die Kundenanschlüsse heranreiche, desto höher sei das Tempo. Die Telekom habe versichert, das neue Netz sei so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sei. Allerdings müssten für die hohen Bandbreiten die Bürger von Schmidmühlen und Emhof den gewünschten Tarif bei der Telekom beantragen, eine automatische Umstellung erfolge nicht.In Emhof sind die Kabelverlegearbeiten abschlossen. Querungen der Vils oberhalb und im Ortsbereich hatten den Ausbau verzögert. Dennoch werde damit gerechnet, dass im dritten Quartal in Emhof anschlussmäßig alles unter Dach und Fach sein wird. Derzeit sind Techniker beschäftigt, die neue DSL- Technik auf die Hausanschlüsse zu bringen.