Politik Schmidmühlen

06.05.2018

06.05.2018

Normalerweise herrscht bei Abstimmungen im Schmidmühlener Gemeinderat große Einigkeit. Doch diesmal ist alles anders. Es kommt zur Kampfabstimmung - mit einem sehr knappen Ergebnis.

Kein Verständnis bei SPD

Arbeiten auf Hochtouren

Schmidmühlen. (pop) Auslöser des Ganzen war ein Antrag der Fraktion von CSU und Freie Wählergemeinschaft Emhof zum Thema Barrierefreiheit in der Ortsmitte. Fraktionssprecher Hans Edenharter erläuterte, über weite Strecken sei der Zustand der Straßen im Ortsbereich so schlecht, dass es für viele ältere und in der Mobilität eingeschränkte Personen oder Eltern mit Kinderwagen zu einer Belastung und zu einer ernsthaften Einschränkung werde.Die Fraktion forderte in ihrem Antrag, ein Planungsbüro damit zu beauftragen, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, um den Verkehrsraum so zu gestalten, dass er für alle Verkehrsteilnehmer gut nutzbar wird. Grundsätzlich sahen sowohl Hans Luschmann als Fraktionssprecher der Freien Wähler als auch Hans Bauer (SPD) die Notwendigkeit, in Sachen Barrierefreiheit tätig zu werden. Allerdings bedauerte Hans Luschmann (FW) das "Vorpreschen" der CSU/FW-Emhof. Sei doch ein wichtiger Punkt im derzeit laufenden ISEK-Prozess der Barrierefreiheit gewidmet. Diesen Prozess sah der Sprecher der Freien Wähler bisher eigentlich als eine gemeinsame Aufgabe, mit diesem Einzelantrag sei diese gemeinsame Linie nun verlassen.So interpretierte es auch Hans Bauer für die SPD. Er stellte die Frage, ob nun jede Fraktion zu jedem einzelnen Punkt einen Antrag stellen solle. CSU/FW-Fraktionssprecher Hans Edenharter verteidigte hingegen den Antrag. Mit dieser Initiative wolle man den Prozess in Gang setzen. In den vergangenen Wochen sei für ihn und die Fraktion schnellstmöglicher Handlungsbedarf gegeben gewesen. Dies habe die Fraktion in einer Klausurtagung erörtert. Der Antrag der CSU/FW-Mehrheitsfraktion wurde schließlich nach intensiver Diskussion mit 7 : 6 Stimmen angenommen.Wie in der Sitzung bekannt gegeben wurde, konnten die ersten beiden Bauanträge im neuen Baugebiet "Lauterachtalblick" genehmigt werden. Schmidmühlen boomt - zumindest was die Nachfrage an Bauplätzen anbelangt. Von 17 Bauparzellen sind bereits 15 verkauft, die verbleibenden zwei Flächen seien bereits (doppelt) reserviert, so Bürgermeister Peter Braun auf Anfrage. Auch wenn man von den Bauplätzen noch nichts sehe - die Nachfrage sei enorm gewesen, die Parzellen seien schnell verkauft worden.Derzeit laufen laut Braun die Arbeiten auf Hochtouren. 360 Meter Wasserleitungen würden derzeit verlegt, rund 800 Meter Kanal sorgten für die Entwässerung im Trennsystem. Im neuen Baugebiet werden neben den üblichen Versorgungsleitungen wie Strom und Wasser auch Glasfaserleitungen an die Grundstücke gelegt.Ein Dauerthema ist seit Monaten auch der Ausbau des Hammerschlossstadels. Hier traf der Marktrat in den letzten Sitzungen zum Innenausbau wichtige Entscheidungen. Ein Punkt wurde diesmal - zumindest vorläufig - zu einem Ergebnis und zu einem Abschluss gebracht: die Nutzungsbedingungen. Beschlossen wurde bei der Marktratssitzung auch die Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Für das Baugebiet "Lauterachblick" und Bereich Buswendeplatz/Gewerbegebiet Brunnlettberg werden 17 Laternen angeschafft. Diese kosten rund 25 800 Euro. Im Gewerbepark werden sieben Brennstellen gebaut, die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 10 800 Euro. Diese Investitionen segnete der Marktrat einstimmig ab.