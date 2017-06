Politik Schmidmühlen

07.06.2017

24

0 07.06.201724

Haushalt Einnahmen 2017 (alles Euro)



Einkommensteueranteil 1 216 000



Gewerbesteuer 600 000



Grundsteuer A und B 210 000



Straßenunterhaltungszuschuss 76 000



Zuführung zum Vermögenshaushalt 524 000



Ausgaben 2017



Kreisumlage 955 000 Gewerbesteuerumlage 125 000 Personalkosten 804 000 Personalkostenzuschuss Kindergarten 330 000 Darlehenszinsen 70 300



Schuldenstand 31. Dezember 2016 2 669 800 Pro-Kopf-Verschuldung 1146 Einwohnerzahl 2330



Investitionen



Feuerwehr Emhof 110 000 Schule 23 000 Grunderwerb Platz der Generationen 90 000 Einrichtung Kinderspielplatz 25 000 Grunderwerb Gewerbegebiet 142 000 Erschließungsbeiträge 200 000 Gewerbegebiet Brunnlettberg 150 000 Bauhof 10 000 Straßensanierung 294 000 Straßenbeleuchtung 10 000 Euro Ortskanäle Hauptsammler 159 000 Abwasser Gewerbegebiet 390 000 Hauptsammler Pumpwerk 93 000 Wasserversorgung 25 000 Tiefbau Wasserversorgung 139 000 Grund Hammerschloss 66 000 Schlossstadel 760 000. (bö)

Viel Geld haben die Mitglieder des Marktgemeinderates in Schmidmühlen heuer einstimmig verplant. Das Haushaltsvolumen 2017 beträgt 10 275 000 Euro - ein Rekordetat. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 4 117 000, auf den Vermögenshaushalt 6 157 000 Euro.

Erhaltung und Reparaturen

In Baugebiete investieren

Gewerbesteuer enorm

(bö) Einstimmig angenommen wurde auch der Finanz- und Investitionsplan für die Jahr 2016 bis 2020 Mit dem Neubau eines gemeindlichen Bauhofes im Gewerbegebiet am Brunnlettberg (500 000 Euro) und dem Kreisverkehr (770 000 Euro) an der Ortseinfahrt hat man für das Jahr 2018 zwei Schwergewichte eingeplant.Die Hebesätze für landwirtschaftliche Grundstücke und wohnwirtschaftliche Grundstücke bleiben bei 330 Prozent. Der Satz für die Gewerbesteuer bleibt ebenfalls bei 330 Prozent. Den Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde auf 600 000 Euro festgelegt."Erfreulich angenehm waren die Zuwächse bei den Einnahmen schon im Vorjahr für den Markt gewesen, und dieser Trend setzt sich auch heuer fort", merkte Bürgermeister Peter Braun zu den Haushaltszahlen für dieses Jahr an.Dass eine Gemeinde eigentlich nie fertig wird, sehe man auch daran, dass der Markt doch einiges an Erhaltungsaufwendungen einplanen muss. Dazu gehören weitere Ausbesserungen am Kanalnetz, Reparaturen am Wasserleitungsnetz, Straßenausbesserungen, Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage und Reparaturen von Fahrzeugen des gemeindlichen Bauhofes und der Feuerwehren.Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird 2017 bei etwa 524 000 Euro liegen. Im Vermögenshaushalt hat man für heuer 6 157 000 Euro verplant. Die größten Ausgabeposten listeten Bürgermeister Peter Braun und Kämmerer Manfred Schindler auf. Für den Ankauf eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Emhof sind 110 000 Euro vorgesehen. Der Grunderwerb für den Platz der Generationen an der Hohenburger Straße ist mit 90 000 Euro im Haushalt zu finden. Für Baugebietsausweisungen in Emhof und Schmidmühlen werden 142 000 Euro investiert.Ein großer Brocken ist die Ende Juni beginnende Sanierung der Rosenstraße mit einem teilweise neuem Wasser- und Kanalnetz. Dafür hat der Marktgemeinderat 455 000 Euro genehmigt. 605 000 Euro investiert der Markt in die Erweiterung des Gewerbegebietes für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Neue Siebanlagen für das Abwasserpumpwerk kosten der Gemeinde etwa 93 000 Euro.Für den Ausbau der Breitbandversorgung sind heuer im Vermögenshaushalt 794 000 Euro ausgewiesen. Hier erhält der Markt aber 90 Prozent als Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung vom Freistaat Bayern zurück. Für kleinere Grunderwerbe hat man 65 000 Euro vorgemerkt. Der große Posten ist die bereits laufende Sanierung des Schlossstadels. Dazu stehen 760 000 Euro im Gemeindehaushalt.Wie in der Sitzung zu hören war, werden die Kosten für das neue Wohngebiet an der Bergheimer Straße in Schmidmühlen mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von 1,3 Millionen Euro außerhalb des Haushaltes bis Mitte 2022 vorfinanziert.Als unverzichtbare Einnahmen bezeichnete Bürgermeister Peter Braun Grundstücksverkäufe in der Größenordnung von etwa einer Million Euro.Von der Rechtsaufsicht war für das Jahr 2016 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 452 000 Euro genehmigt worden. "Wegen hoher Gewerbesteueraufkommen haben wir aber das Darlehen nicht in Anspruch nehmen brauchen", so Braun. Der Betrag wird als Haushaltseinnahmerest auf 2017 vorgetragen.Laufen die planmäßigen Tilgungen wie vorgesehen, sinkt der Schuldenstand bis Ende des Jahres 2017 auf 2 430 000 Euro.Keine Gegenstimmen gab es auch zur Feststellung der Jahresrechnung für 2017 Der Gesamthaushalt wurde mit 9 887 571 Euro abgeschlossen. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 5 590 049 Euro, auf den Vermögenshaushalt 4 297 522 Euro. Aufgrund des überaus guten Gewerbesteueraufkommens konnte man für das Jahr 2016 einen Betrag von 1 922 135 Euro dem Vermögenshaushalt zuführen.Genehmigt wurde der Bauantrag von Michael Obermeier aus Galching zum Umbau eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in einen Hofladen mit Verkaufs- und Schlachtbereich. Vonseiten des Marktgemeinderates wies man besonders auf die Einhaltung der abwassertechnischen Vorschriften hin, da der Ortsteil Galching nicht an die gemeindliche Kläranlage angeschlossen ist. Sein "Ja" gab der Marktgemeinderat zum Bau eines Carports von Edeltraud und Valentin Berschneider in der Brunnlettbergstraße.