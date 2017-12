Politik Schmidmühlen

10.12.2017

10.12.2017

Abgeschlossen hat der Gemeinderat am Donnerstagabend das Sitzungsjahr in Schmidmühlen. Thema der Jahresendsitzung war noch die Vergabe der Umrüstung von weiteren Straßenlampen auf LED-Technik.

Der Marktgemeinderat hat dazu beschlossen, dass 143 Straßenlaternen nachgerüstet werden. Bürgermeister Peter Braun informierte in der Sitzung, dass man sich für 3000-Kelvin-Lampen mit je 22 Watt Leistung entschieden habe. "Vom Typ her haben wir uns für warmes Licht entschieden." Die Kosten für diese Maßnahmen liegen bei rund 15 000 Euro.Die Standorte sind in der Bahnhofstraße, der Erasmus-Grasser-Straße, an der Mühlwiese, Dr.-Pfab-Straße, Zieglerweg, am Ende des Hammerstraße, Teile der Schlocht, Poststraße, im neuen Baugebiet sowie in Emhof in der Schlossstraße, im Baugebiet "In der Zell" und einzelne Lampen in Eglsee, Sinzenhof und Unteradlhof. Nach den Berechnungen des Bayernwerkes wird sich diese Investition nach bereits zweieinhalb Jahren amortisiert haben.Insgesamt gibt es im Gemeindebereich von Schmidmühlen knapp 500 Straßenlampen, die alle im Eigentum der Gemeinde sind. Mit dem Bayernwerk Netz GmbH wurde der Ende 2017 auslaufende Wartungsvertrag um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert. Den Stromverbrauch im Gemeindebereich bezifferte Bürgermeister Peter Braun auf etwa 570 000 Kilowattstunden. Größter Stromverbraucher ist die Straßenbeleuchtung mit etwa 160 000 Kilowattstunden, gefolgt von der Wasserversorgung mit etwa 120 000 Kilowattstunden, der Kläranlage mit 80 000 Kilowattstunden, dem Pumpwerk an der Kallmünzer Straße mit 95 000 Kilowattstunden und der Schule mit etwa 25 000 Kilowattstunden.Wie Braun weiter informierte, wird für die Feuerwehr Emhof ein neues Tragspritzenfahrzeug zum Preis von 118 600 Euro angeschafft. Die Ausschreibung erfolgte im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Markt Kastl, der in den vergangenen Tagen ebenfalls über die Anschaffung entschieden hat. Die Auslieferung des Fahrzeuges wird etwa Mitte des zweiten Halbjahres 2018 sein, so der Bürgermeister. Wenn es die Witterung der nächsten Wochen vor Weihnachten noch erlaubt, werden die ersten Erschließungsmaßnahmen für das neue Wohnbaugebiet Brunnlettberg-West anlaufen.Eine nachgelagerte Erschließungsmaßnahme ist dann das Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost, in dem auch der neue Schmidmühlener Bauhof angesiedelt sein wird. Die geschätzten Kosten für die beiden Projekte liegen nach dem derzeitigen Stand bei etwa 1,8 Millionen Euro.