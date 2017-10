Politik Schmidmühlen

01.10.2017

Um die kommunale Verkehrssicherheit ging es bei der ersten Sitzung des Marktgemeinderates nach der Sommerpause im Rathaus. Im gesamten Ort gilt Zone 30 und damit auch rechts vor links im Straßenverkehr. Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Kreuzbergstraße, in der Hauptstraße und in anderen Straßenzügen haben ergeben, dass immer noch zu schnell gefahren wird. "Da liegt uns vor allem der Schulweg am Herzen", meinte Bürgermeister Peter Braun.

Für Braun und die Räte ist es immer darum gegangen, dass mit der Einrichtung der Zone 30 der Schilderwald an Einmündungen und Engstellen abgebaut werden kann. Jetzt überlegt man sich eine Handlungsweise, wie mit der Verkehrsüberwachung verfahren werden soll.Mit dem Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz (ZV KVS Oberpfalz) hat man einen kompetenten Partner eingeladen, der mittlerweile in fast 50 Gemeinden in der gesamten Oberpfalz für die Verkehrssicherheit unterwegs ist.Vonseiten des Zweckverbandes informierte Maximilian Köckritz über die Leistungen des Anbieters. Wie er anmerkte, sind es nicht nur die Verkehrsprobleme beim Einsatz von Rettungskräften. "Es sind auch die Falschparker in engen Gassen und Kreuzungsbereichen, die oft wertvolle Zeit beim Einsatz der Rettungskräfte kosten." Die angebotenen Leistungen umfassen sowohl das Überwachen des fließenden als auch des ruhenden Verkehrs, war seinem Referat zu entnehmen. "Welche Leistungen des kommunalen Zweckverbandes in Anspruch genommen werden, das kann jede Gemeinde für sich entscheiden", war die Information an die Markträte. In einer der nächsten Sitzung wird sich das Gremium mit diesem Thema befassen.Tagesordnungspunkt im nächsten Jahr wird auch die Absenkung oder die Sanierung des Bürgersteiges im oberen Bereich der Brunnlettbergstraße sein. Im Abschnitt des ehemaligen Disko-Parkplatzes sind die Bordsteine in einem sehr schlechten Zustand. "Der Grund ist immer die Belastung der Gehwege mit schweren Fahrzeugen in diesem Bereich zum angrenzenden Gewerbegebiet hin. Auf einem knapp 100 Meter langen Teilstück haben wir eine Kostenschätzung für die Absenkung und Wiederausrichtung der Granitborde in Höhe von 23 400 Euro auf dem Tisch liegen", sagte Bürgermeister Peter Braun.Im Bereich eines Wohnhausneubaus übernimmt der Bauherr die Kosten der Absenkung. Für das Jahr 2018 will der Marktgemeinderat die entsprechenden Finanzmittel für die Instandsetzung der Bordsteine in den Haushalt aufnehmen.