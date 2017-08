Politik Schmidmühlen

03.08.2017

7

0 03.08.2017

Kein Dietldorfer Abwasser fließt nach Schmidmühlen. Wie Bürgermeister Peter Braun die Mitglieder des Marktgemeinderates bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause informierte, wird die Stadt Burglengenfeld kein Abwasser aus Dietldorf in die Kläranlage zwischen Schmidmühlen und Emhof einleiten.

Die Stadtwerke Burglengenfeld hatten im Frühjahr in Schmidmühlen nachgefragt, ob generell eine Abwassereinleitung aus Dietldorf in die gemeindliche Kläranlage möglich sei. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Burglengenfeld hat in seiner Sitzung den Beschluss gefasst, das Dietldorfer Abwasser nach einer Ertüchtigung der Kläranlage unterhalb von Dietldorf ordnungsgemäß zu reinigen.Der Marktrat hat einstimmig das Angebot des Einstiegs in das "Höfeprogramm" mit der Möglichkeit einer schnellen Internetanbietung angenommen. Damit, so Bürgermeister Peter Braun, wäre es möglich, Glasfaserkabel bis in einzeln stehende Gehöfte zu bringen. "Die Förderquote liegt bei 90 Prozent".Betroffen wären in der Gemeinde Schmidmühlen die Ortsteile Brunnhof, Brunnmühle, Scharlthal, Teile von Galching, Blaufgrund, Zanklberg, zwei Anwesen in der Amberger Straße, der Golfplatz, der Hirschberg und das Pumpwerk des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vils-Naab- Gruppe bei Emhof.Zum weiteren Ausbau des Schlossstadels informierte Braun, dass es sinnvoll sei, eine Lüftungsanlage mit einzubauen, um Kondenswasserschäden zu vermeiden. Ein erster Kostenrahmen zwischen 60 000 und 70 000 Euro wurde genannt."Man wird auch dafür eine Förderung zwischen 40 und 50 Prozent erhalten." Der Marktgemeinderat beschloss, den Einbau einer Lüftungsanlage mit einzuarbeiten und eine Ausschreibung vorzunehmen. Schwierigkeiten macht nach wie vor die Zone 30 im Bereich der Kreuzbergstraße. "Dass damit die aus dem Zieglerweg kommenden Verkehrsteilnehmer vorfahrtsberechtigt sind, wird vielfach übersehen".Wie in der Sitzung auch zu hören war, müsse im Einmündungsbereich des Zielgerweges die Parkmoral verbessert werden. "Es sei oft nur schwer möglich, in die Kreuzbergstraße einzubiegen, weil auf der gegenüberliegenden Seite Fahrzeuge geparkt sind", so Braun. Dazu wurde auch auf die Parkmöglichkeiten im Zielgerweg und entlang der Dr.-Pfab-Straße hingewiesen. "Schnelles Fahren von Fahrzeugen aus dem Truppenübungsplatz und die Nichtbeachtung der Rechts-vor-Links-Regelung machen da Probleme", hörte man aus Wortmeldungen in der Sitzung.Ab Anfang August hat der Stadtbus aus Burglengenfeld auch eine Halte-Station in Emhof, darüber informierte Marktgemeinderätin Christine Werner. Genehmigt wurde zum Ende einige Baugesuche.