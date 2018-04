Politik Schmidmühlen

05.04.2018

Markt Schmidmühlen untermauert die Petition auf Ausgleichsleistungen der Anrainergemeinden der beiden Truppenübungsplätze

Dazu wird auch eine eigene Petition nachgeschoben.Schmidmühlen (bö) Nur eine kleine, aber wichtige Tagesordnung hatte der Marktgemeinderat in Schmidmühlen in den vergangenen Tagen bei seiner Sitzung abzuarbeiten.Einstimmig stimmte man im Marktgemeinderat für die gemeinsame Petition der Truppenübungsplatzrandgemeinden rund um die Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr, die bislang von Ausgleichsleistungen ausgenommen sind. Dass diese Wege der Politik lang und steinig sein, darüber war man sich klar. Und oft auch nicht nachvollziehbar.Diesen Eindruck haben die betroffenen Gemeinden, darunter auch Schmidmühlen.Ihr Anliegen: Die Gleichbehandlung aller Anrainergemeinden der Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr für Ausgleichszahlungen. Dafür wendet sich die Marktgemeinde Schmidmühlen auch direkt an Landtagspräsidentin Barbara StammDazu gab es auch ein einstimmiges Votum für eine Beteiligung zu der Petition der Oberpfälzer Truppenübungsplatzrandgemeinden wegen ungerechter Verteilung von Ausgleichsleistungen.Die Marktgemeinde wird dazu eine eigene Petition auf den Weg bringen. Wie Bürgermeister Peter Braun informierte, schließen sich alle Gemeinden rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr an, die bisher ebenfalls keine Ausgleichsleistungen zuerkannt bekommen haben.Ein Behördenfehler lässt bislang gleiches Recht für alle Anliegergemeinden nicht zu: So sieht es auch der Schmidmühlener Marktgemeinderat. Dieses Recht hat inzwischen einen Wert von etwa sechs Millionen Euro, die bisher nur an vier Anrainer-Gemeinden geflossen sind.Die ewige DiskussionZum x-ten Mal diskutierten die Räte nun erneut über die ungerechte Verteilung der Ausgleichsleistungen an je zwei Nachbargemeinden von Hohenfels und Grafenwöhr und die 1981 angedachte Gleichschaltung aller Oberpfälzer Anrainerkommunen der beiden Truppenübungsplätze. Durch Behördenfehler kam es zu einer Ungleichbehandlung durch den Freistaat. Auch die Schmidmühlener sehen als Ursache die fehlende Überprüfung der kommunalen Gebietsordnung in den militärischen Sperrgebieten, als im Landtag 1981 ein entsprechender Beschluss gefasst wurde.Die Auffassung der Gemeinde: Wären die Abgeordneten damals von der Ministerialverwaltung korrekt informiert worden, hätte es keine Ungleichbehandlung gegeben.Seit bekannt ist, dass nur vier Nachbar-Gemeinden der beiden Truppenübungsplätze Geld bekommen, versuchen auch die Schmidmühlener, hier den Fuß in die Tür zu bekommen. Bislang vergebens: Entsprechende Anträge wurden in der Vergangenheit zwischen dem Landtag und der Bundesregierung hin und her geschoben, wie Bürgermeister Peter Braun betonte. "Die Hohenburger haben hier dankenswerterweise immer die Vorreiterrolle eingenommen". Er sprach auch von einem Schwarzer-Peter-Spiel, dass nicht einseitig beendet werden müsse.Ein Versäumnis: Eine Petition aller bisher leer ausgegangenen Truppenübungsplatzranden von Hohenfels und Grafenwöhr soll jetzt die Abgeordneten des Bayerischen Landtags über den Behördenfehler und seine Folgen aufklären. "Absicht unterstellt niemand, Fahrlässigkeit schon", heißt es in dem Entwurf dieser Eingabe. Sie soll den Abgeordneten bewusst machen, dass der Landtag vor der entscheidenden Abstimmung 1981 keine Kenntnis über die kommunale Gebietszugehörigkeit der beiden Militärgemeinden hatte. Für dieses Versäumnis der Ministerialverwaltung müsse nun endlich die Politik in Bayern die Verantwortung übernehmen.Die Vorschläge für die Schöffenliste werden mit Josef Weigl, Andrea Hummel, Karl Bauer, Berhard Tischler, Peter Meyer und Karl Brogl weitergeleitet. Auf der Vorschlagsliste für die Jugendschöffen stehen Josef Weigl, Karl Bauer und Peter Meyer.