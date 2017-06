Politik Schmidmühlen

Wachwechsel beim SPD-Ortsverein: 23 Jahre stand Helmut Rothmeier an dessen Spitze, nun trat er ins zweite Glied zurück.

Neuwahlen Vorsitzende: Steffanie Krethlow , 2. Vorsitzender: Markus Hackl , Kassier: Manfred Schaller , Schriftführer: Markus Hackl , Beisitzer: Helmut Rothmeier, Hermann Schutzbier . - Delegierte zur Unterbezirks- und Kreiskonferenz sowie zur Stimmkreiskonferenz für die Landtags- und Bezirkstagswahl: Steffanie Krethlow . (sön)

(sön) Bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Lindenhof wurde Steffanie Krethlow einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Sich einbringen mit frischem Elan, forderte der stellvertretende Unterbezirks-Vorsitzende Richard Gaßner. "Die CSU hat nicht die Mandate gepachtet", betonte er und erinnerte an die Leistungen des langjährigen Bürgermeisters Manfred Puchta (SPD), "der die Hochwasserfreilegung in Schmidmühlen über viele Jahre vorbereitete".Kreisvorsitzender Uwe Bergmann, mit einer Schmidmühlnerin verheiratet, sah es als wichtig an, "dass die SPD in Schmidmühlen stärker Gesicht zeigt". Es sei ein gutes Omen, dass Neumitglied Markus Hackl im Vorstand mitarbeiten werde. "Wir müssen mehr Selbstbewusstsein zeigen", gab Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl dem zu wählenden Ortsvorstand mit auf den Weg. "Wer sonst als wir soll Politik für den kleinen Mann machen?", fragte er. Auch müsse dagegen angekämpft werden, dass die Demokratie ausgehöhlt werde, "wie es Ministerpräsident Seehofers Freund Orban in Ungarn demonstriert". Bundestagsdirektkandidat Johannes Foitzik betonte, die Umverteilung von unten nach oben sei nicht mehr hinnehmbar, und auch der Arbeitsmarkt 4.0 dürfe nicht zulasten der Arbeitnehmer gehen.Die neu gewählte Vorsitzende dankte für das Vertrauen und zitierte Willy Brandts: "Die Sozialdemokratie muss sich als Volkspartei ständig erneuern. Nur so kann sie sich als bewegende Kraft bewähren." Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl dankte Helmut Rothmeier für seinen langjährigen Einsatz.