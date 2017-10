Politik Schmidmühlen

29.10.2017

Am besten ist es doch, sich einfach ein paar Modelle in Betrieb anzusehen: In Schmidmühlen gibt es einige davon, um die Wahl der neuen LED-Straßenbeleuchtung zu erleichtern. Auch die Bürger sind bis Ende November nach ihrer Meinung gefragt.

Bürger entscheiden mit

Es geht um149 Lampen



Die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED war Thema im Marktgemeinderat. Schließlich kann mit der modernen Technik viel Strom eingespart werden. Ein abendlicher Rundgang durch den Markt führte an verschiedenen Straßenlampen vorbei, die in den vergangenen Tagen bereits mit Musterbrennern umgerüstet worden sind. Die Lampen mit neuen LED-Brennern findet man im Bereich des Rathauses, an der Friedhofsbrücke und am Parkplatz an der Mühlwiese.Die Entscheidung für ein bestimmtes Modell will der Marktgemeinderat erst Ende November treffen. Bis dahin können auch die Bürger ihre Meinung einbringen. Die Räte waren sich einig darüber, dass es kein grelles, "kaltes" Licht sein soll, sondern LED-Lampen mit einem etwas "wärmeren" Schein. Davon erwartet man sich eine angenehmere Atmosphäre im Ortskern.Die Kosten der Umrüstung liegen bei etwa 15 000 Euro. Bürgermeister Peter Braun geht davon aus, dass damit etwa zwei Drittel der Stromkosten eingespart werden können. "Die Amortisationszeit liegt bei etwa zweieinhalb Jahren."149 von insgesamt 500 Schmidmühlener Straßenlampen müssen noch umgerüstet werden. Sie stehen in der Bahnhof-, Erasmus-Grasser-, Friedhofs- und Dr.-Pfab-Straße, an der Mühlwiese, am Zieglerweg, am Ende der Hammerstraße an der Lauterachbrücke, im neuen Baugebiet sowie in Emhof in der Schlossstraße und im Baugebiet In der Zell. Einzelne Exemplare werden in Eglsee, Sinzenhof und Unteradlhof ausgetauscht.Wie Bürgermeister Peter Braun in der Sitzung noch informierte, hat der Marktgemeinderat eine Untersuchung des ehemaligen Müllplatzes im Bereich des Brunnlettberges in Auftrag gegeben. Hintergrund ist eine mögliche Baugebiets-Ausweitung in diesem Bereich.



Blitzer auch ein Thema

Auch Parker im Blick

Breitband-Ausbau stockt Der Breitbandausbau ist derzeit etwas ins Stocken geraten. Das liegt an unterschiedlichen Auffassungen darüber, in welcher Tiefe die Rohrleitungen für die Versorgung zwischen Emhof und Pettenhof verlegt werden sollen. Die Telekom geht von 60 Zentimetern Tiefe aus, das Straßenbauamt will aber 80 Zentimeter haben. "Darüber wird derzeit von den beiden Stellen diskutiert", informierte Bürgermeister Peter Braun die Räte.



Die anderen Breitband-Baustellen im Bereich von Galching, Winbuch, Ofen, Unteradlhof und Sinzenhof liegen im Zeitplan. Die Telekom will, anders als ursprünglich vereinbart, verschiedene Einzelgehöfte im eigenwirtschaftlichen Ausbau voranbringen. "Dies wäre dann keine Glasfaserleitung bis an die Haustür, sondern ein Anschluss über Vectoring mit Kupferleitungen", allerdings ohne staatliche Förderung, sagte Braun.

Aus dem Schmidmühlener Marktgemeinderat Einstimmig genehmigte der Marktgemeinderat den Zuschussantrag des Fischereivereins zum Bau eines Vereinslagers und eines integrierten Informationszentrums am Zieglerweg. Die Baukosten liegen bei 200 000 Euro. Zunächst war angedacht, dass der Verein dieses Projekt über eine Leader-Förderung umsetzt. Doch davon ist er abgekommen, baut jetzt in Eigenregie. Bereits 2015 hatte der Rat zugesagt, das Vorhaben nach Beginn mit 10 000 Euro zu fördern - unter der Bedingung, dass eine öffentlich zugängliche Toilette eingebaut wird.

Seit 2013 wird in Schmidmühlen geblitzt. 36 Fahrverbote wurden in diesem Zeitraum verhängt, informierte Bürgermeister Peter Braun im Marktgemeinderat: "Die Verstoßquote bei allen Messungen liegt bei etwa zehn Prozent." Auf die Jahre gesehen sei die Zahl der Ahndungen aber leicht rückläufig.Schwerpunkte der künftigen Verkehrsüberwachung sollen der Brunnlettberg und der Schulweg neben den beiden Bundesstraßen sein.In diesem Zusammenhang diskutierten die Räte einen Wechsel vom Verkehrsüberwachungsverband Ursensollen zum Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz mit Sitz in Amberg. Wegen der Kündigungsfrist ist die Gemeinde aber bis 31. Dezember 2018 an Ursensollen gebunden. Der Rat will auch weniger stark frequentierte Straßen überwachen lassen. Der Amberger Zweckverband hatte angeboten, den ruhenden Verkehr mit einzubeziehen. Wegen der Kündigungsfrist soll das Thema im Juli 2018 nochmals auf die Tagesordnung kommen: Das hat der Marktgemeinderat mehrheitlich beschlossen.