17.04.2018

Die Golfsaison in Schmidmühlen ist offiziell eröffnet: Traditionell fällt der Startschuss auf dem Theilberg mit einem Benefizturnier zugunsten der Kinderkrebshilfe. Auch diesmal kommt eine stolze Summe zusammen.

Nach langen Monaten des Wartens war der Saisonauftakt beim Golf- und Landclub Schmidmühlen ein besonderes Erlebnis. "Vor allem wenn das Wetter so mitspielt, wie wir uns das gedacht haben", sagte Präsident Harald Thies bei der Siegerehrung. Der Golfclub will auch künftig daran festhalten, dass mit diesem Auftaktturnier immer Menschen bedacht werden, die nicht auf der Sonnenseite stehen.Wie Spielleiter Reinhold Scharl bei der Siegerehrung bekannt gab, kommen aus dem Turniererlös 2150 Euro der Deutschen Kinderkrebshilfe zu Gute. Paula Thies spendierte dazu auch den Birdiepool in Höhe von 140 Euro. Sie schaffte es als einzige Teilnehmer, am ersten offiziellen Spieltag ein Birdie zu spielen. Erfreut man war auch über die verschiedenen Pflegemaßnahmen auf dem Platz, die es in den Herbst- und Wintermonaten gegeben hatte. Und recht passabel waren natürlich auch schon die Leistungen der Turnierteilnehmer zum Saisonauftakt. Gewinner der Bruttowertung der Herren wurde, wie schon so oft im vergangenen Jahr, Paul Cormann aus Laaber mit 30 Bruttopunkten vor Hans Dechant (Burglengenfeld/29), bei den Damen gewann Sonja Mündner (Yachtclub Gut Minoritenhof Regensburg) mit 15 Punkten. Auf je 37 Punkten brachten es die beiden Sieger der Nettowertung A, Harald Thies (Wenzenbach) und Bekim Schafberger (Burglengenfeld). 38 Punkte reichten Mirko Meier (Burglengenfeld) zum Gewinn der Nettoklasse C vor Jürgen Seidl (Maxhütte-Haidhof/36). Gewinner der Nettoklasse C war Karl Bernhard (Eichhofen/37) vor Ernst Leibelt (Burglengenfeld/36).Am Sonntag, 22. April, findet der "Preis des Clubwirts" statt.