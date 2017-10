Sport Schmidmühlen

24.10.2017

Wieder einmal wurde ein Spieler des SV Schmidmühlen für sein Fair-Play-Verhalten durch den Bayerischen Fußballverband ausgezeichnet. Dieses Mal erhielt Christian Humml (Mitte), Spielertrainer der zweiten Mannschaft und Spartenleiter des Vereins, vom Kreis-Ehrenamtsbeauftragten Karl Bauer (links) unter anderem ein T-Shirt, eine Urkunde und einen Wertgutschein. Humml wurde durch die vorbildliche Aktion der bayernweite Gewinner des Preises "Fair ist mehr" im Monat Juli 2017. Vorsitzender Peter Fochtner (rechts) schloss sich den Glückwünschen an und dankte Humml für das außergewöhnliche Verhalten. Sein Dank galt auch Martin Hillen vom FC Rieden, der den Fall an die zuständigen Stellen des Fußballverbandes gemeldet hatte. Am 30. Juli trafen beim Saisonauftakt im Nachbarschaftsderby die (SG) FC Rieden/SV Vilshofen II und der SV Schmidmühlen II aufeinander. Beim Stand von 1:1 in der 85. Minute entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter. Der vermeintlich gefoulte Schmidmühlener Spielertrainer Christian Humml ging daraufhin von sich aus zum Unparteiischen und teilte ihm mit, dass der Ball durch den Abwehrspieler fair geklärt wurde und kein Foul vorlag. Aus diesem Grund wurde der Elfmeter zurückgenommen. Die Partie endete dann auch 1:1. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion des Deutschen Fußballbundes und seiner Landessportverbände. Bereits seit 1997 zeichnet der DFB besonders faire Spieler, Mannschaften und Funktionäre aus. Aus allen fairen Gesten eines Monats wird ein Fair Play-Monatssieger ausgewählt. Aus den zwölf Monatssiegern wird am Saisonende ein Jahressieger gewählt. Dieser wird dann zur Ehrenveranstaltung des DFB im Rahmen eines Länderspiels eingeladen und hat dort die Chance auf die Fair-Play-Medaille des DFB. Bild: fop