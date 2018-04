Sport Schmidmühlen

Eigentlich erwandert man den Jurasteig in 13 Tagen. Doch es gibt Verrückte, die bewältigen die 239 Kilometer in 54 Stunden. 132 Extremsportler aus acht Nationen wollen es diesmal versuchen, beim Junut-Lauf. Schmidmühlen ist eine Station. Und auch ein echter Knackpunkt, an dem viele scheitern.

Viele müssen aufgeben

Eintopf und kurz schlafen