Sport Schmidmühlen

15.02.2018

3

0 15.02.2018

Zum wiederholten Mal findet in den Sommerferien 2018 eine Fußballschule in Schmidmühlen statt - erneut ist die Truppe des Ex-Profis Hans Dorfner (1. FC Nürnberg, FC Bayern München) als Partner mit von der Partie. Die dreitägige Trainingseinheit für Kinder von 6 bis 14 Jahren findet jeweils von 10 bis 16 Uhr am Sportgelände an der Lauterach statt. Termin ist von Montag, 30. Juli, bis Mittwoch, 1. August. Vor Ort sorgt ein qualifiziertes Team der Fußballschule für optimale Trainingsgruppen.

Jeder Teilnehmer erhält unter adnerem eine komplette Ausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen). Ein Trainingsanzug ist optional bestellbar.Zusätzlich gibt es einen Gymsack (Turn-/Schuhbeutel) und einen hochwertigen Fußball für jeden Teilnehmer. Fitnessgetränke während des Trainings sind, wie die dazugehörige Trinkflasche, für jeden Teilnehmer inklusive. Die Anmeldung bis spätestens 24. Juni hat - anders als gewohnt - ausschließlich unter www.fussballferien.de zu erfolgen .