Sport Schmidmühlen

10.08.2017

0 10.08.2017

Auftakt war Ende Juli in Lauterhofen, das Finalturnier ist am 19. August in Neunburg. In dieser Zeit machen die Golfer Station auf allen zwölf Oberpfälzer Plätzen. Auch in Schmidmühlen, wo Helga Lange ein "Heimspiel" hat und einen besonderen Erfolg feiert.

4,85 Meter fehlen zum Ass

Feldmeier Netto-C-Sieger

Die 27. Oberpfalzwoche war am Mittwoch zu Gast beim Golf- und Landclub Schmidmühlen. Eine der Teilnehmerinnen: Helga Lange. Mit 79 Jahren ist sie in diesem Jahr die Seniorin der Wettkampfserie. Die Ambergerin spielt seit über 25 Jahren in Schmidmühlen - und das überaus erfolgreich. Viele Male war sie schon Clubmeisterin, in den Siegerlisten verschiedener Turniere steht ihr Name regelmäßig. Für Helga Lange ist der Golfsport eine gute Gelegenheit, um in die Natur zu kommen. "Beim Golfspiel fühle ich mich wohl und deshalb habe ich mit entschlossen, bei den Oberpfalzwochen wieder einmal mitzumachen."In der Gesamtwertung reichte es für sie zwar nicht zu einem Spitzenergebnis, aber mit 30 Punkten belegte sie in der Nettoklasse D einen guten Mittelfeldplatz. Einen Sieg feierte sie aber in einer anderen Wertung: Lange gewann den Wettbewerb "Nearest to the Pin". Hier fehlten ihr lediglich 4,85 Meter zu einem Hole in one, also einem Ass. Eine respektable Leistung, wie Präsident Harald Thies bei der Siegerehrung sagte. Die Bruttowertungen gewannen Carmen Koller (Oberpfälzer Wald/25 Punkte) sowie die für Schmidmühlen golfenden Paul Cormann (Laaber/34) und Hans Dechant (Burglengenfeld/29).Die Nettowertung A ging an Michael Gabes (39 Punkte), vor Christian Klarl (36), beide Yachtclub Gut Minoritenhof Regensburg, und Reinhold Scharl (35 Punkte). Harald Schindler vom Golfclub Schmidmühlen gewann das Netto B mit 43 vor Gernot Thomas John vom Gut Minoritenhof mit 37 und Andrea Graf (Schmidmühlen) mit 34 Nettopunkten.Gewinner der Nettoklasse C war Reinhard Feldmeier (Schmidmühlen/37) vor Andreas Vogl (GC Regensburg) und Jürgen Seidl (Schmidmühlen) mit je 35 Nettopunkten. Helmut Dettweiler (GC Marc Aurel Resort) siegte unangefochten in der Nettoklasse D mit 43 Punkten vor Mathias Reisnecker (GC Stiftland/39) und Ludwig Reichenwallner (Minoritenhof Regensburg/38). Die Sonderwertung "Nearest to the Pin" bei den Herren gewann Jürgen Schmid vom Golfclub Regensburg. Den Preis für den "Longest Drive" bekamen Bruttosieger Paul Cormann und Bianca Renner, ebenfalls SchmidmühlenWeitere Termine: Freitag, 11. August, beim GC Hilzhofen; Samstag, 12. August, beim GC Furth im Wald; Dienstag, 15. August, beim GC Bad Abbach-Deutenhofen.