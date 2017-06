Sport Schmidmühlen

01.06.2017

Ehrungen und Berichte standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Sportvereins Schmidmühlen. Weiterer Höhepunkt waren die Neuwahlen für die nächsten drei Jahre.

Rund zehn Spieler

Zwei Gruppen gebildet

Zunächst berichtete Spartenleiter Christian Hummel von der 1. und 2. Mannschaft: Die Erste wurde Meister in der Kreisklasse Süd und steigt nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Kreisliga auf. Nach dem Abstieg zum Saisonende 2016 ahnten manche Mitglieder Schlimmes. Auch die Entscheidung, an Trainer Marco Eckstein festzuhalten, stieß auf wenig Gegenliebe bei den Fans. Bewusst folgte man damit aber nicht dem Trend im Profi- und Amateurbereich. Am Ende zeigte sich, dass man richtig gehandelt hat.Die Zweite blieb im Soll und erreichte wie im Vorjahr 28 Punkte, was den sicheren Klassenerhalt bedeutete. In diese Mannschaft sollen im kommenden Jahr insbesondere drei Jugendspieler integriert werden.Die A-Senioren (Ü 30) sind im aktiven Spielbetrieb Teil der SG Holzheim. Zudem gibt es noch eine eigene Vereinsmannschaft, die Freundschaftsspiele bestreitet. Auch bei den Mädchen der SVS vertreten - beim BFV-Projekt "Ballbina kickt". Übungsleiterin Claudia Schöpper trainiert wöchentlich mit rund zwölf Mädchen von sieben bis zwölf Jahren. Um die 14 Jüngeren kümmert sich Tobias Guttenberger. Gespielt wird in einer Freundschaftsrunde, also einer Liga, die nicht vom Verband organisiert wird.Der vom Verband organisierte Fußballbereich beginnt beim SV mit der E-Jugend. Für die rund zehn Spieler zeichneten zuletzt Andreas Wartha, Christian Graf und Martin Graf verantwortlich. Die Mannschaft absolvierte 2016 insgesamt 18 Punktspiele, davon gewann sie sechs, zwei endeten unentschieden.Bei der D- und C-Jugend traten einige großartige Erfolge, aber auch einige Probleme auf. Die D-Junioren von Thomas Stadlbauer brachten im Herbst keinen Sieg zustande und landeten auf dem letzten Platz der Qualifikation. Anders die C-Jugend von Marco Pirzer. Diese siegte in der Qualirunde, übersprang die Kreisklasse und spielt seit 2017 in der Kreisliga. Für den Kader standen allerdings 21 Spieler zur Verfügung, so dass die Hälfte der Jungs nahezu ohne Einsatz blieb. Zum Jahreswechsel 2016/17 entschloss sich der Verein, die D-Jugend aufzulösen und mit C-Jugendlichen zu ergänzen, die nur wenige Spiele absolvieren konnten. Verbandstechnisch musste daher eine C 2-Jugend gemeldet werden. Reine C 2-Mannschaften gibt es im Fußballkreis Amberg/Weiden allerdings nur wenige, so dass die Anfahrten größtenteils über eine Stunde betragen hätte. Daher bat man um Einteilung in eine "normale Gruppe". Dort ist die Mannschaft indes überfordert und kassiert teils zweistellige Niederlagen. Den Spielern macht das laut Jugendleiter Gerhard Härtl wenig aus, auch wenn manche Eltern das anders sehen. Die A-Jugend, trainiert von Jugendleiter Gerhard Härtl, erreichte in der Qualirunde 2016 mit vier Siegen und fünf Niederlagen den siebten Platz. Von zehn Mannschaften in dieser Runde war der SVS das einzige Team, das eine eigene A-Jugend gemeldet hatte. Alle anderen Qualifikanten bestanden aus Spielgemeinschaften oder Jugendfördergemeinschaften. Am Ende der Frühjahrsrunde belegte man Rang drei.In der Saison 2017/18 bilden die B- und A-Jugendlichen eine Spielgemeinschaft mit dem SV Vilshofen und dem FC Rieden. Die B-Jugend trainiert und spielt in Schmidmühlen, die A-Jugend in Vilshofen. Ein Beitritt zur JFG Vilstal ist weiterhin keine Option für Schmidmühlen. Alle jüngeren Teams bleiben eigenständig, bei der F-Jugend wird man wohl zwei Mannschaften melden.Im Bereich Eltern-Kind-Turnen engagierte sich Michaela Barth. Der Andrang war so groß, dass zwei Gruppen gebildet wurden. 2016 lief bei der Damengymnastik, die jeweils dienstags in der Turnhalle aktiv ist, alles unter Federführung von Christel Wenzlik. Aufgrund einer schweren Verletzung steht sie jedoch nicht mehr zur Verfügung. Aktuell greift man auf eine Trainerin aus der Nachbargemeinde zurück. An den Kosten beteiligt sich auch der Verein. Die Stockschützen treffen sich weiterhin regelmäßig am Samstagnachmittag um 15 Uhr.Vorsitzender Peter Fochtner dankte vor den Neuwahlen zunächst den scheidenden Mitgliedern. Markus Hummel (über 30 Jahre im Vereinsausschuss) und Tobias Huttner (jahrelang 2. Vorsitzender) hob er besonders hervor. Bürgermeister Peter Braun fungierte als Wahlleiter. Vorsitzender bleibt Peter Fochtner, Kassier Tobias Guttenberger. Neu sind als Stellvertreter Manuel Obermeier und Schriftführer Alexander Preußl. Der Vereinsausschuss besteht aus Christian Humml (Abteilungsleiter Fußball), Gerhard Härtl (Jugendleiter), Michael Meier (Platzwart), Martin Graf, Thomas Stadlbauer, Fabian Klieber, Peter Gürtler, Martin Bauer, Johannes Lautenschlager, Hans Edenharter und Manuel Wein.