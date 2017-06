Sport Schmidmühlen

08.06.2017

6

0 08.06.2017

Mit Regenschauer am Abschlag und mit Sonnenschein im Ziel - 93 Golferinnen und Golfer nutzten dieses Golfwetter, um bei Kunos Cup der Stadthalle Burglengenfeld von Golfclubmitglied Bruno Konopisky fleißig Brutto- und Nettopunkte zu sammeln. Bei den Bruttowertungen haben sich die derzeit besten Golfer des Clubs durchsetzen können. Paul Cormann aus Laaber spielt derzeit mit Handicap 3,5 und setzte sich deutlich mit 35 Bruttopunkten durch. Katharina Thies war mit Handicap 9,1 ins Turnier eingestiegen. Sie gewann die Bruttowertung mit 24 Punkten.

Gewinner der Nettoklasse A war Hans Schuller aus Freudenberg vor Harald Pirzer aus Teublitz, beide mit 38 Nettopunkten. Harald Thies (Wenzenbach) erreichte 38 Nettopunkte.Über das beste Ergebnis der Nettoklasse C dürfte sich Thomas McVeigh aus Burglengenfeld mit 37 Nettopunkten freuen. Er gewann vor Uwe Stiegler aus Amberg mit 36 und Jürgen Seidl aus Maxhütte mit 35 Nettopunkten. 50 Nettopunkte konnte Philipp Piskacek aus Amberg in die Endabrechnung der Nettoklasse C einbringen. 48 Nettopunkte waren es bei Hans Dotzler aus Freudenberg und 47 Nettopunkte bei Ernst Leibelt aus Burglengenfeld. Am Samstag steht das nächste Turnier auf dem Programm.