Sport Schmidmühlen

31.05.2017

9

0 31.05.2017

Seit Eva Cormann vor knapp zehn Jahren gewinnt keine Frau mehr die Gesamtbruttowertung bei Golfturnieren in Schmidmühlen. Bis zum vergangenen Wochenende.

Katharina Thies aus Regensburg sorgte bei der DVAG-Trophy von Christian Müller (Ensdorf) für die große Überraschung und gewann mit 31 Bruttopunkten vor Ralf Rosner (Deuerling/28 Punkte). Eine Brutto-Siegerin gab es zuletzt vor knapp zehn Jahren, als Eva Cormann aus Laaber noch in Schmidmühlen golfte. Mit einem Handicap von 9,1 gehört Katharina Thies jetzt auch zum Kreis der Single-Handicaper beim Golf- und Landclub in Schmidmühlen.Das Wetter war vorzüglich, die Platzverhältnisse hervorragend - ideale Bedingungen für die 90 Teilnehmer, darunter auch Gäste vom Märkischen Golfclub Potsdam, aus Dillingen, Abensberg und Lauterhofen, von den Golfclubs Hilzhofen, Straubing, Zollmühle, Schloßgut Lenzfried, Reit im Winkl und Gut Minoritenhof Regensburg. Im vergangenen Jahr erreichte Rolf Rosner beim gleichen Turnier ein Singlehandicap. Und auch diesmal gelang ihm das (9,9).Die Jugend-Bruttowertung gewann Lucca Renner (Regenstauf/22 Punkte), die Nettowertung A Ludwig Thomas (Burglengenfeld), Alfons Schön und Richard Wagner (beide Regenstauf) mit je 40 Punkten. Die Nettowertung B ging an Jan-Too Hake (Lenzhof/45 Punkte), vor Alexander Schmid und Josef Neiß (beide Freudenberg) mit je 39 Punkten.Nur 2,66 Meter fehlten Peter Fischer (Hilzhofen) zu einem Hole in One. Bei den Frauen gewann Christine Schwabenbauer diesen Preis "Nearest to the Pin". Die Preise "Longest Drive" gingen an Alexander Schmid (Freudenberg) und Bianca Renner aus Regenstauf.