Sport Schmidmühlen

22.06.2017

0

0 22.06.2017

Auch der SV Schmidmühlen ist mittlerweile in die Saisonvorbereitung gestartet. Nach dem bitteren Abstieg aus der Fußball-Kreisliga gelang der Mannschaft umgehend wieder die Rückkehr in die Liga, "in welche der SV einfach hingehört", so Vorsitzender Peter Fochtner.

Bemerkenswert sei, so der Vorsitzende, "dass man sich trotz aller Unkenrufe dem Trend zur fast schon obligatorischen Trainerentlassung widersetzt hat". Bei Spielern und Verantwortlichen sei Trainer Marco Eckstein zu keiner Zeit in Frage gestanden und man war überzeugt, dass man den Wiederaufstieg auch nur mit ihm schaffen würde. Zum Leidwesen des Vereins hat Eckstein dann aber zu Beginn der Rückrunde bekannt gegeben, dass er für die neue Saison nicht zur Verfügung stehe.Nachfolger ist der 51-jährige Stefan Linz. Der ehemalige Spieler der SpVgg Weiden (Landesliga), des ASV Neustadt (Bezirksoberliga) und der SpVgg Vohenstrauß (Bezirksliga) trainierte zuletzt unter anderem die DJK Gleiritsch, den SV Altenstadt/Vohenstrauß und die U-17-Landesliga-Mannschaft der SpVgg SV Weiden. Die SVS-Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass Linz auch wegen seiner beruflichen Tätigkeit als selbstständiger Physiotherapeut eine Bereicherung für den Verein und die Spieler sein wird.Seine Philosophie als Trainer ist es, Spieler in ein modernes, flexibles System zu integrieren. Junge Spieler sollen gefördert und weiterentwickelt werden. Wichtig wird dabei das schnelle Umschalten und die Geschwindigkeit im Passspiel werden. Durch seine Arbeit im Juniorenbereich hat Linz einen großen Erfahrungsschatz mit jungen Talenten. Der SV Eintracht Schmidmühlen soll eine feste Größe in der Kreisliga Süd werden, der aber immer ein bisschen nach oben schielt in Richtung Bezirksliga. Es sollen so schnell als möglich die notwendigen Punkte gegen den Abstieg gesammelt werden. Zur Winterpause können dann bestenfalls neue Ziele definiert werden.