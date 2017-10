Sport Schmidmühlen

Mit vielen sportlichen Zielen, allerlei Aufgaben vor Augen und einem breiten gesellschaftlichen Programm starteten die Sportschützen in die neue Saison.

Seit fast 125 Jahren (2018 jährt sich die Vereinsgründung von 1893 zum 125. Mal) wird in Schmidmühlen Schießsport ausgeübt. Natürlich hat sich die Bedeutung in dieser Zeit verändert.Standen früher gesellschaftliche Aspekte des Vereinslebens im Mittelpunkt, so trat in den jüngsten Jahrzehnten verstärkt das sportliche Schießen in den Vordergrund - unabhängig vom Alter.Einen vollen Terminkalender haben die Mitglieder in den ersten drei Monaten abzuarbeiten. Mit drei Mannschaften sowie weiteren Teams im Schüler- und Jugendbereich startet der Schützenverein in den Ligawettbewerben des Schützengaus Amberg beziehungsweise des Oberpfälzer Schützenbundes.Für den Nachwuchskader beginnt die Rundenwettkampfsaison am Samstag, 21. Oktober. Die erste Mannschaft mit Lisa Höllriegl als Führerin startet in der Bezirksoberliga, die zweite mit Bastian Schambeck in der B-Liga und die dritte mit Josef Popp als Verantwortlichen kämpft in der Breitensportliga um Punkte. In dieser Saison will man wieder an die Erfolge der vergangenen anknüpfen.An weiteren Veranstaltungen stehen noch der Jugendabend, die Siegerehrung der Landkreismeisterschaft, ein Jugend- und Seniorenturnier, die Vereinsmeisterschaft mit Königsschießen sowie ein Schlachtschüsselessen auf dem Programm. Mit der Jahresabschlussfeier, dem traditionellen Frühschoppen am zweiten Weihnachtsfeiertag und einer Sitzweil klingt das Jahr aus.Seit nunmehr zehn Jahren machen die Mitglieder nicht nur als erfolgreiche Sportschützen auf sich aufmerksam, sondern einmal im Jahr zeigen sie sich auch von einer anderen Seite und laden zu einer Musiknacht in das Hammerschloss ein. Am Samstag, 4. November (20 Uhr), steigt das nächste Konzert. Es spielen The Rooster Crows, die mit Songs, wie Weiland Johnny Cash oder Neil Young sie sangen, auftrumpfen werden. Die Band tritt in der klassischen Besetzung der Bluegrass-Quartette an. Der Kartenvorverkauf (Erwin Koller, 09474/16 69) hat unterdessen bereits begonnen.