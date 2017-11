Sport Schmidmühlen

15.11.2017

7

0 15.11.2017

Mit einer Sportlerehrung würdigt der Markt Schmidmühlen alljährlich die Verdienste von engagierten Bürgern, die in verschiedenen Sportarten Erfolge erzielt haben.

Die Einzelleistungen Für sportliche Einzelleistungen stehen schon seit Jahren die Sportschützen und die Tischtennissparte immer in den Ranglisten ganz vorne.



Ehrenurkunde in Bronze



Schießen: Torsten Flieder für seinen 1. Platz bei den Gaumeisterschaften im Schützengau Amberg, Luftgewehr, Jugend A männlich. Mathias Riepl 1. Platz Gaumeisterschaft Schützengau Amberg, Junioren B männlich. Gisela Hüttner , 1. Platz Gaumeisterschaft Amberg, Luftpistole, Damenklasse.



Tischtennis: Arpad Deak , Sieger im Herrendoppel, Spielklasse D bei den Kreismeisterschaften. Josef Kaltner , Sieger im Herrendoppel Spielklasse D bei den Kreismeisterschaften. Lukas Wetzel , Sieger der Kreiseinzelmeisterschaft der Spielklasse Jugend im Tischtenniskreis Amberg. Martin Viehauser , Sieger im Herrendoppel, Spielklasse C bei den Kreismeisterschaften und Peter Meyer , Sieger im Herrendoppel, Spielklasse C bei den Kreismeisterschaften im Tischtenniskreis Amberg.



Ehrenurkunde in Silber:



Schützen: Torsten Flieder . Bei den Bayerischen Meisterschaften hatte er den 2. Platz mit dem Luftgewehr in der Jugendklasse männlich erzielt. Die Leistungen von Gisela Hüttner für ihren 3. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften mit der Luftpistole in der Einzelwertung wurden ebenfalls mit einer silbernen Urkunde belohnt.



Timber-Sport: Eine Ehrenurkunde in Silber bekam Peter Brauer gesprochen. Bei den Deutschen Meisterschaften belegte er den 3. Platz der Stihl-Timber-Sports-Serie. (bö)

Schmidmühlen. (bö) "Die schönsten Trophäen sind, die gesteckten Ziele zu erreichen", sagte Bürgermeister Peter Braun in Anerkennung der gezeigten sportlichen Leistungen. "Hinter diesen Erfolgen stehen aber auch Trainer und Mannschaftsbetreuer, die sich über Titel und Medaillen genau so freuen, wie die Sportler selbst." Die einen seien bei Wettkämpfen alleine unterwegs, viele hätten als Mannschaften hervorragende Ergebnisse gezeigt. Eines hätten sie aber alle gemeinsam: "Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Ihr Heimatort Schmidmühlen auch außerhalb der Gemeindegrenzen bekannter gemacht wird."Mannschaften: Geehrt wurde heuer die Jugendmannschaft der Sportschützen für ihren ersten Platz bei den Gaumeisterschaften im Schützengau Amberg. Dazu kommt die B-Jugend des Sportvereins SV Eintracht, die den Gruppensieg in der U17 im Spielkreis Amberg/Weiden schaffte und sich damit den Aufstieg in die Kreisklasse im nächsten Jahr sicherte.Abgerundet hat dies laut Peter Braun die 1. Mannschaft des Sportvereins mit dem Meistertitel der Saison 2016/17 im Mai dieses Jahres und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga.